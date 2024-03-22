Принцессе Уэльской Кейт Миддлтон диагностировали рак

«В январе я [успешно] перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что у меня нет рака. <…> Однако анализы после операции показали рак. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — рассказала Миддлтон в видео.