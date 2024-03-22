Принцессе Уэльской Кейт Миддлтон диагностировали рак

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила об обнаруженном у нее раке. Она начала проходить курс химиотерапии.
Миддлтон не раскрыла подробности диагноза, который стал «огромным шоком» для нее и ее семьи. Она поблагодарила мужа, принца Уильяма за поддержку и то, что был с ней рядом.
«В январе я [успешно] перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что у меня нет рака. <…> Однако анализы после операции показали рак. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — рассказала Миддлтон в видео.
Источники сообщили Page Six, что Кейт и Уильям хотели сохранить информацию в тайне до тех пор, пока их дети — 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи — не успеют «понять и обработать известие до того, как о нем узнает общественность».
Об операции Миддлтон стало известно в январе. После этого принцесса перестала появляться на публике, после чего начали появляться теории заговора вокруг ее пропажи.
В марте, когда обсуждения вокруг нее продолжались, Миддлтон опубликовала снимок со своими детьми, который оказался поддельным. На фото нашли больше десятка различных следов вмешательства. Принцесса объяснила курьез «экспериментами с ретушью», назвала себя фотографом-любителем и извинилась.