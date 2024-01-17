Кейт Миддлтон попала в больницу. Ей провели операцию на брюшной полости

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:36
Фото: из соцсетей принца и принцессы Уэльских

Принцесса Уэльская Кэтрин, супруга британского принца Уильяма, попала в больницу. Ей провели операцию на брюшной полости, сообщил Independent.

Кейт Миддлтон проведет в клинике в Лондоне до двух недель, а затем будет восстанавливаться дома. По словам представителей королевской семьи, принцесса перенесла плановую операцию. С чем она связана, в Кенсингтонском дворце не уточнили.

Там отметили, что Кэтрин вернется к своим обязанностям в качестве члена королевской семьи только после Пасхи. Принцесса принесла извинения за то, что была вынуждена отложить ряд своих планов и встреч.

«Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить в как можно более обычном состоянии своих детей, и желает, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной», — добавили в сообщении.

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