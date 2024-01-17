Кейт Миддлтон попала в больницу. Ей провели операцию на брюшной полости

«Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить в как можно более обычном состоянии своих детей, и желает, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной», — добавили в сообщении.