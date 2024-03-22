Warner Bros. увеличит выпуск аниме

«Мы посмотрели на нашу вселенную DC и спросили себя: „Можем ли мы взять эти персонажи и рассказать их истории по новой — но уже в мире аниме?“» — заявил глава Warner Bros. Discovery по Азиатско-Тихоокенскому региону Джеймс Гиббонс. Создание аниме не так уж просто и требует сотрудничества «с правильными студиями», чтобы контент мог заполучить свою фан-базу, добавил он.