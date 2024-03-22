Warner Bros. увеличит выпуск аниме

Сегодня в 17:57
Изображение: Warner Bros. Japan Anime/YouTube

Warner Bros. Discovery собирается увеличить свои вложения в создание аниме, сообщает Variety. Компания уверена, что сможет привлечь молодую аудиторию в возрасте от 18 до 30 лет.

«Мы посмотрели на нашу вселенную DC и спросили себя: „Можем ли мы взять эти персонажи и рассказать их истории по новой — но уже в мире аниме?“» — заявил глава Warner Bros. Discovery по Азиатско-Тихоокенскому региону Джеймс Гиббонс. Создание аниме не так уж просто и требует сотрудничества «с правильными студиями», чтобы контент мог заполучить свою фан-базу, добавил он.

Азиатское подразделение компании основали в 2011 году, и за это время оно выпустило более 80 аниме-сериалов, например, «Невероятные приключения ДжоДжо», «Повесть о конце света» и «Бэтмен-ниндзя». Теперь же Warner Bros. намерена выпускать по 10 шоу в год. В скором времени должно выйти аниме «Отряд самоубийц: Другой мир».

В декабре вышел трейлер «Отряда самоубийц: Другой мир». В ролике Харли Квинн приглашает Джокера присоединиться к ней, когда она и отряд самоубийц: Дэдшот, Миротворец, Глиноликий и Король Акул — отправляется в потустороннее царство для выполнения задания главы A.R.G.U.S. Аманды Уоллер.

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