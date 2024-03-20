В ЕГЭ по русскому языку разрешили ссылаться на видеоигры и аниме

В прошлом году стало известно, что из ЕГЭ по литературе в 2024 году уберут произведения и авторов периодов раньше середины XIX века. ФИПИ «легким движением руки исключила из программы для подготовки Пушкина, Лермонтова и Гоголя, <…> Грибоедова, Жуковского, Фонвизина, Державина», говорил филолог и доцент СПбГУ Николай Карпов.