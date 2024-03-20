В ЕГЭ по русскому языку разрешили ссылаться на видеоигры и аниме

Школьникам, сдающим ЕГЭ по русскому языку, позволили ссылаться на аниме, манги, комиксы, графические романы и видеоигры при написании сочинения. На нововведения в методических материалах Рособрнадзора для председателей и членов предметных комиссий обратило внимание издание «Мел».
Выпускникам разрешили использовать эти материалы в задании (№ 27), где нужно написать сочинение-рассуждение на основе заданного текста и подкрепить свое мнение личным опытом, примером из книги или фильма. Допустима интерпретация сюжетов этих произведений.
Рекомендации подготовили специалисты Федерального института педагогических измерений. Оценка сочинения зависит от уместности и обоснованности приведенного примера.
В прошлом году стало известно, что из ЕГЭ по литературе в 2024 году уберут произведения и авторов периодов раньше середины XIX века. ФИПИ «легким движением руки исключила из программы для подготовки Пушкина, Лермонтова и Гоголя, <…> Грибоедова, Жуковского, Фонвизина, Державина», говорил филолог и доцент СПбГУ Николай Карпов.