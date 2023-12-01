Посмотрите тизер-трейлер аниме «Отряд самоубийц: Другой мир»

Смертоносная взрывчатка, заложенная в их шеи, не позволит ни убежать, ни спрятаться, а провал миссии означает билет в один конец в загробный мир! Смогут ли Харли Квинн и ее команда покорить это опасное царство исекай?» — гласит синопсис.