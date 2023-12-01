Посмотрите тизер-трейлер аниме «Отряд самоубийц: Другой мир»

Warner Bros. Japan Anime показала тизер-трейлер аниме-сериала «Отряд самоубийц: Другой мир». Точно даты релиза проекта пока нет, известно лишь, что он начнет выходить в 2024 году.
В ролике Харли Квинн приглашает Джокера присоединиться к ней, когда она и Отряд самоубийц — Дэдшот, Миротворец, Глиноликий и Король Акул — отправляются в потустороннее царство для выполнения задания главы A.R.G.U.S. Аманды Уоллер.
Однако по мере продвижения по заданию команде кажется, что перед ними стоит почти невыполнимая задача. В этом мире бесчинствуют орки, а небом правят драконы.
«В кишащем преступностью городе Готэм Аманда Уоллер, глава A.R.G.U.S., собрала группу известных преступников для выполнения задания.
Смертоносная взрывчатка, заложенная в их шеи, не позволит ни убежать, ни спрятаться, а провал миссии означает билет в один конец в загробный мир! Смогут ли Харли Квинн и ее команда покорить это опасное царство исекай?» — гласит синопсис.
Известно, что «Отряд самоубийц: Другой мир» никак не будет связан с предстоящей перезагрузкой DC, над которой работают Джеймс Ганн и Питер Сафран.
Постановщиком сериала стал режиссер «Магической битвы» Эри Осада. Сценарий пишут Таппэй Нагацуки и Эйдзи Умэхара, авторы «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире» и «Виви: Песнь флюоритового глаза».
Производством аниме занималась Wit Studio. Она работала над первыми тремя сезонами «Атаки титанов», аниме «Сага о Винланде», «Рейтинг короля» и «Семья шпиона». Студия также трудилась над постапокалиптическим аниме «Пузырь».