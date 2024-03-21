«Бургер Кинг» запретил Никите Кологривому появляться в своих ресторанах

«Бургер Кинг» запретил актеру Никите Кологривому заходить в свои точки по всей России. Сообщение об этом появилось на двери одного из ресторанов сети, передает телеграм-канал «Ты в тренде или уходи».
«С 21.03.2024 Никите Кологривому запрещено находиться в любом ресторане „Бургер Кинг“. Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте Воппер!» — написано в сообщении.
20 марта 2024 года Кологривый устроил дебош в баре в Новосибирске. Конфликт возник, когда он стал приставать к официантке и укусил ее за ногу.
Инцидент попал на камеры наблюдения. На видео актер, известный по сериалу «Слово пацана», сначала толкается с мужчинами у барной стойки, бьет одного из них головой в грудь, а на другого нападает с кулаками, грубо отталкивает подошедшую девушку, сметает со стойки вазу перед лицом у другой, затем снимает майку и пытается вновь ввязаться в драку, пока его не успокаивают подошедшие друзья.
По информации телеграм-канала «Абзац», актер подошел к сотруднице кальян-бара Tangiers Lounge после конца ее смены, улегся к ней на колени и стал склонять к близости. Девушка оказала сопротивление, и Кологривый укусил ее за ногу, стал заламывать ей руки и трогать за интимные места.
На следующий день суд в Новосибирске арестовал актера на семь суток по делу о хулиганстве. Кологривый раскаялся в содеянном и надеялся обойтись без ареста. «Я думаю, что я просто устал очень сильно от [рабочего] графика, от эмоций, от вообще своей сейчас жизни. Я надеюсь, я все это исправлю в ближайшее время», — заявил актер в разговоре с репортером Mash.