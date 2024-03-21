Посмотрите два новых трейлера «Дома дракона». Они посвящены противостоянию «черных» и «зеленых»

Вышло два новых трейлера грядущего сезона «Дома дракона». Премьера состоится 16 июня на стриминге Max.
Ролики предлагают зрителям выбрать сторону — «черную» или «зеленую» — в продолжающейся гражданской войне. Поскольку каждая из сторон считает, что именно ей принадлежит законное место на железном троне, трейлеры отражают две точки зрения в отдельных, но дополняющих друг друга историях.
Первое видео посвящено стороне «черных» во главе с Рейнирой Таргариен.
А второе рассказывает о «зеленых» королевы Алисенты Хайтауэр.
Ранее в сети появился тизер «Дома дракона», который напоминил зрителям об удручающем финале первого сезона, в котором погиб сын Рейниры Таргариен, Люцерис Веларион, во время битвы с Эймондом Таргариеном на драконе. Тогда мать пообещала отомстить за его смерть, объявив гражданскую войну между Таргариенами, известную как «Танец дракона».
В новом сезоне к своим ролям вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Фрэнкел, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно и Рис Иванс.
К ним также присоединились Гейл Рэнкин («Блеск») — Алис Риверс, королева-ведьма Харренхола, Абубакар Салим («Воспитанные волками») — Алин из Халла, адмирал Веларионов, Фредди Фокс («Медленные лошади») — Гвейн Хайтауэр и Саймон Расселл Бил («Страшные сказки») — рыцарь Саймон Стронг.
Релиз сериала состоялся 21 августа 2022 года. Первый эпизод собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.
«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.