Посмотрите два новых трейлера «Дома дракона». Они посвящены противостоянию «черных» и «зеленых»

Ранее в сети появился тизер «Дома дракона», который напоминил зрителям об удручающем финале первого сезона, в котором погиб сын Рейниры Таргариен, Люцерис Веларион, во время битвы с Эймондом Таргариеном на драконе. Тогда мать пообещала отомстить за его смерть, объявив гражданскую войну между Таргариенами, известную как «Танец дракона».