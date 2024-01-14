Создатель «Офиса» ищет сценаристов для продолжения сериала, пишет Deadline

В ноябре 2023-го Дэниелс опроверг информацию о том, что он работает над перезапуском, который его не интересует. «Мне кажется, что мы прекрасно закончили эту историю. У персонажей была завершенность. Я бы никогда не хотел переделывать одно и то же шоу с другим актерским составом», — пояснял он.