Создатель «Офиса» ищет сценаристов для продолжения сериала, пишет Deadline

Создатель американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс собирает команду для производства продолжения, сообщает Deadline. Уже на следующей неделе планируется разработка идей для новых серий.
Издание пишет, что Дэниелс не придумывает перезагрузку. Скорее всего, действие новых эпизодов будет происходить в новом офисе и с новыми персонажами, но в той же вселенной. Даты кастинга и съемок еще не назначены, сценарий не написан.
Медиакомпания NBCU неоднократно заявляла, что заинтересована в продолжении «Офиса», если Дэниелс согласится вернуться к работе. Сам создатель сериала не хотел перезапускать шоу или возвращаться к знакомым героям.
В ноябре 2023-го Дэниелс опроверг информацию о том, что он работает над перезапуском, который его не интересует. «Мне кажется, что мы прекрасно закончили эту историю. У персонажей была завершенность. Я бы никогда не хотел переделывать одно и то же шоу с другим актерским составом», — пояснял он.
В сентябре несколько американских СМИ сообщили о планах перезапуска сериала. По их информации, Дэниелс ждет окончания забастовки сценаристов, чтобы анонсировать проект.