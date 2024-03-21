В Саудовской Аравии построят самый длинный подвесной бассейн в мире

В Саудовской Аравии построят самый длинный в мире подвесной бассейн длиной 450 метров. Об этом говорится на сайте проекта.
Проект был представлен в рамках планов по строительству нового огромного футуристического города под названием Neom. Но когда он будет рализован, неизвестно.
Бассейн появится на крыше гостиничного комплекса Treyam, который собираются построить напротив Лазурной лагуны в южной части Акабского залива.
«С этой возвышенной точки обзора, расположенной на высоте 36 метров над морем, гости испытывают благоговейный трепет: они словно парят, открывая захватывающий панорамный вид на лагуну, яркие кораллы и спокойные, непрерывные воды, простирающиеся до самого горизонта», — описывают проект его авторы.
О планах Саудовской Аравии построить инновационный экогород в пустыне стало известно еще в январе 2021 года.
Изначально проект назывался The Line («Линия»). Все потому, что он будет состоять из двух протяженных зданий высотой 490 метров, которые будут расположены параллельно друг другу. Длина строений должна была составить 170 километров. Подробнее о городе будущего мы рассказывали здесь.