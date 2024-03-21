В Саудовской Аравии построят самый длинный подвесной бассейн в мире

Изначально проект назывался The Line («Линия»). Все потому, что он будет состоять из двух протяженных зданий высотой 490 метров, которые будут расположены параллельно друг другу. Длина строений должна была составить 170 километров. Подробнее о городе будущего мы рассказывали здесь.