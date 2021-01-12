В Саудовской Аравии построят экологичный город без машин и дорог

В Саудовской Аравии построят экологичный город, в котором не будет автомобилей и дорог. Об этом сообщил наследный принц страны Мухаммед бин Салман.

Он анонсировал проект под названием The Line («Линия»), представляющий собой «линейный город» протяженностью 170 км. Поселение будет состоять из трех уровней, в нем к 2030 году сможет жить до миллиона людей.

Город планируют построить «вокруг природы», причем над землей окажется только верхний, пешеходный уровень. Сервисную инфраструктуру и транспорт расположат под землей. В «Линии» будут использовать только возобновляемую энергию.