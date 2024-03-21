ЦИК: Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента РФ

Центризбирком РФ огласил официальные результаты выборов президента. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
За Путина, по данным ЦИК, отдали голоса 76 277 708 человек. За Николая Харитонова от КПРФ проголосовали 4,31%, за Владислава Даванкова от «Новых людей» — 3,85%, Леонида Слуцкого от ЛДПР — 3,2%, согласно итоговым результатам.
Памфилова отдельно подчеркнула, что у ЦИК нет ни одной жалобы, требующей рассмотрения. «Если действительно вдуматься: вот что значит умение нашего народа сплачиваться в трудные времена», — добавила она после оглашения результатов.
Выборы президента РФ сопровождали порчи бюллетеней на избирательных участках. Омбудсмен Татьяна Москалькова предлагала законодателям разрешить в таких случаях переголосование.