ЦИК: Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента РФ

Сегодня в 11:58
Фото: Совет Федерации/Flickr

Центризбирком РФ огласил официальные результаты выборов президента. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

За Путина, по данным ЦИК, отдали голоса 76 277 708 человек. За Николая Харитонова от КПРФ проголосовали 4,31%, за Владислава Даванкова от «Новых людей» — 3,85%, Леонида Слуцкого от ЛДПР — 3,2%, согласно итоговым результатам.

Памфилова отдельно подчеркнула, что у ЦИК нет ни одной жалобы, требующей рассмотрения. «Если действительно вдуматься: вот что значит умение нашего народа сплачиваться в трудные времена», — добавила она после оглашения результатов.

18 марта, на следующей день после выборов и обработки 100% бюллетеней, ЦИК показал те же результаты у всех кандидатов. Памфилова тогда сообщила о рекордной явке в истории РФ.

Выборы президента РФ сопровождали порчи бюллетеней на избирательных участках. Омбудсмен Татьяна Москалькова предлагала законодателям разрешить в таких случаях переголосование.

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