Омбудсмен Москалькова предложила разрешить переголосовать при порче бюллетеней

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала о «широкой дискуссии» вокруг порчи бюллетеней на выборах, передает РБК. Она предложила законодателям разрешить в таких случаях переголосование.
«[Нужно] подумать, как может быть разрешена эта проблема. Возможно, нужно разрешить повторное голосование», — заявила Москалькова.
Как пишет издание, с начала выборов 15 марта случились десятки случаев порчи бюллетеней на избирательных участках. Так, накануне в Екатеринбурге профессор УрФУ пыталась облить документы с голосами граждан зеленкой «по указанию неустановленных лиц», ее задержали.
«То есть люди сделали свой выбор, они реализовали свое право и проголосовали за свою кандидатуру, и некто, кто совершает не иначе как общественно опасное деяние, уничтожает это реализованное право», — посчитала Москалькова.