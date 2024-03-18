ЦИК: Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% бюллетеней

После обработки 100% протоколов ЦИК Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России, говорится на сайте Центризбиркома.
На втором месте, согласно сообщениям ЦИК, Николай Харитонов от КПРФ с результатом 4,31%. Владислав Даванков от «Новых людей», за которого призывали голосовать некоторые российские оппозиционеры как за более либерального кандидата, набрал лишь 3,85%, заняв третье место, утверждается на сайте комиссии.
Самый плохой результат, по официальным данным, показал представитель ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2%.
Глава ЦИК Элла Пампфилова сообщила о рекордной явке в новейшей истории России. По ее словам, на выборах президента проголосовали 87 113 127 человек, или 77,44% избирателей.
С помощью ДЭГ голоса отдали почти 4,5 млн человек (или около 5% принявших участие в выборах), отмечают в ЦИК. По результатам онлайн-голосования Путин набрал 87,41% голосов, Даванков — 6,28% голосов, Слуцкий — 3,75%, Харитонов — 2,56%.
Официальные результаты выборов в Москве не сильно отличаются от общероссийских. По утверждению Центризбиркома, Путин в столице набрал 85,3% голосов, Даванков — 6,65%, Харитонов — 3,84%, Слуцкий — 2,83%.
Выборы президента России впервые проходили и на присоединенных украинских территориях, где действует военное положение. Там, по официальной информации, явка превысила 83%, в Херсонской области Путин набрал 88,12% голосов, в Запорожской — 92,83%, в ЛНР — 94,12%, в ДНР — 95,23%. Комментируя эти цифры, президент заявил, что «даже не ожидал» таких высоких результатов.
«Что касается результатов в Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они [результаты выборов] будут хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал», — цитирует его слова ТАСС.
С победой на выборах Путина поздравили президент Ирана Эбрахим Раиси, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также лидеры Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Киргизии, Казахстана и Азербайджана.