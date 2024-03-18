ЦИК: Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% бюллетеней

«Что касается результатов в Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они [результаты выборов] будут хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал», — цитирует его слова ТАСС.