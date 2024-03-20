Сеть аптек в Швеции запретила продажу антивозрастной косметики детям до 15 лет

Крупнейшая сеть аптек в Швеции Apotek Hjärtat ввела запрет на продажу антивозрастных средств по уходу за кожей детям младше 15 лет. Поводом для этого стала популяризация такой косметики среди несовершеннолетних, сообщают местные СМИ.
Apotek Hjärtat прекратит продажу продуктов «передового ухода за кожей» (AHA-кислоты, BHA-кислоты, витамин А, витамин С и ферментный пилинг) покупателям младше 15 лет, если у них нет согласия родителей или требующего именно подобного лечения состояния кожи. «Использование передовых средств ухода за кожей, которые, например, направлены на уменьшение морщин и получение более ровного тона кожи, — это не то, что нужно ребенку», — пояснила главный фармацевт Apotek Hjärtat Анника Сведберг.
В соцсетях случился бум на средства по уходу за кожей среди детей. Одна из сетей салонов красоты поделилась, что 20-40% ее клиентов сейчас моложе 13 лет.
По неофициальным данным, дети в странах Европы все чаще обращаются к дорогим антивозрастным средствам по уходу за кожей, чтобы «омолодиться», взяв примеры из соцсетей. Эксперты опасаются, что это увлечение может оказать пагубное воздействие на молодую кожу, и обеспокоены психикой детей, одержимых старением.
Возрастное ограничение, по словам Сведберг, положит начало разговору с детьми и родителями о здоровых процедурах ухода за кожей, «основанных на потребностях, а не идеалах».