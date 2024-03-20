Сеть аптек в Швеции запретила продажу антивозрастной косметики детям до 15 лет

Apotek Hjärtat прекратит продажу продуктов «передового ухода за кожей» (AHA-кислоты, BHA-кислоты, витамин А, витамин С и ферментный пилинг) покупателям младше 15 лет, если у них нет согласия родителей или требующего именно подобного лечения состояния кожи. «Использование передовых средств ухода за кожей, которые, например, направлены на уменьшение морщин и получение более ровного тона кожи, — это не то, что нужно ребенку», — пояснила главный фармацевт Apotek Hjärtat Анника Сведберг.