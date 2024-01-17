Магазин косметики из Казахстана опубликовал ролик о средствах, скрывающих следы побоев

Проблема бытового насилия остро стоит не только в Казахстане, но и в России. В 2021 году 72% убитых в стране женщин погибли от побоев со стороны близких людей. Недавнее исследование показало, что 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, пытались защититься от агрессии. При этом закон о профилактике домашнего насилия по-прежнему не принят, хотя в Госдуму направляли более 40 вариантов такого законопроекта.