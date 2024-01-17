Магазин косметики из Казахстана опубликовал ролик о средствах, скрывающих следы побоев

Магазин косметики Moodmart из Казахстана опубликовал видео о средствах, которые «помогают скрыть следы побоев». Ролик появился в тиктоке компании.
В нем девушка с синяком в области глаза рассказывает, какая косметика поможет справиться с травмами и замаскировать их. Она предлагает не использовать кислоты, поскольку «токсичности в нашей жизни хватает».
Героиня видео также советует кремы для увлажнения кожи, которые не рекомендует «смешивать с бепантеном». Кроме того, она утверждает, что «он не виноват, я сама виновата», когда учит подписчиц закрашивать синяки от побоев.
Себя женщина называет «счастливой женой, любящей матерью, хорошей келин (невесткой — Прим. ред.)». В финале ролика появляется напоминание, что в Казахстане каждый день около 300 женщин обращаются в полицию из‑за бытового насилия.
«За 2023 год в стране из‑за бытового насилия умерло не менее 80 женщин. Около 150 получили серьезные ранения, 200 — средней степени тяжести и более 4000 — легкие ранения», — напоминают авторы видео.
В комментарии к ролику указывается, что он — способ привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. «Да, понимаем, капля в море, но если женщина будет понимать и поддерживать другую женщину, думаем, что тогда будет сила», — написали представители магазина.
«Ведь мы не только женский пол, мы мамы, мы сестры, мы дочери, жены, няни и мы умеем сочетать множество профессий в одном лице. Мы сильнее, мы мудрее и никто не имеет право поднимать на нас руку, обижать, оскорблять нас», — подчеркнули они.
Проблема бытового насилия остро стоит не только в Казахстане, но и в России. В 2021 году 72% убитых в стране женщин погибли от побоев со стороны близких людей. Недавнее исследование показало, что 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, пытались защититься от агрессии. При этом закон о профилактике домашнего насилия по-прежнему не принят, хотя в Госдуму направляли более 40 вариантов такого законопроекта.