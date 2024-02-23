10 лучших брендов уходовой косметики прямо сейчас

Rhode

Хейли Бибер — «золотая антилопа» 2024 года. Все, к чему прикасается она (или ее маркетологи), за секунду превращается в тренд. Бренд Бибер Rhode тоже стал супервиральным благодаря стильным банкам и кампейнам и необычным для американского рынка текстурам. Косметическая линейка направлена на создание эффекта сияющей «стеклянной» кожи, поэтому в центр ухода стали увлажнение, многоступенчатость и проверенные активы типа ниацинамида, гиалуроновой кислоты и пептидов. В России достать сложно, но байеры не дремлют. Будьте осторожны: если у вас есть аллергия на орехи и их производные, некоторые средства могут вызвать реакцию.

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