Идеальная косметичка

10 лучших брендов уходовой косметики прямо сейчас

Сегодня в 14:15
Собрали самые обсуждаемые и популярные косметические бренды 2024 года. Рассказываем, чем они хороши и к каким баночкам стоит присмотреться внимательнее.

Anua

Корейский фаворит всех важных рейтингов еще прошлого года, который особенно полюбился линейкой с экстрактом хауттюйнии. Бренд выбирает безопасные веганские составы с максимальной эффективностью. Он акцентирует внимание на чувствительной кожей, поэтому большинство средств работают на увлажнение и восстановление кожного барьера. Особенно рекомендуем тоник и гидрофильное масло из белой серии и сыворотку с персиком и ниацинамидом из розовой.

Что покупать

1/3

Балансирующий тоник на основе хауттюйнии, 540 р.

2/3

Гидрофильное масло для глубокого очищения пор, 490 р.

3/3

Сыворотка с персиком для гладкой и сияющей кожи, 2750 р.

Где покупать

Hollyshop, HeyBabes!

Ценовой диапазон

от 540 до 5000 р.

Mixsoon

Если вы любите минималистичные и работающие продукты, которые не перегружают кожу, попробуйте Mixsoon. В линейке бренда много интересных сывороток и эссенций, которые подарят вам тот самый glass skin. Также компания очень экофрендли: 90% их упаковок сделано из переработанного стекла, а для надписей используются соевые чернила. Начать знакомство с Mixsoon стоит с их бобовой эссенции, которая считается веганской альтернативой муцина улитки, и с гиалуроновой сыворотки.

Что покупать

1/3

Эссенция для лица с экстрактом бобов мунг, 1259 р.

2/3

Сыровотка с гиалуроновой кислотой, 2564 р.

3/3

Аминокислоты в виде порошка, 726 р.

Где покупать

«Золотое яблоко»

Ценовой диапазон

от 509 до 1800 р.

Round Lab

Еще один фаворит кореянок, который недавно пришел в Россию. Round Lab — это бренд для увлажнения и мягкой заботы о коже. Для этого используются ингредиенты, которые собирают на территории страны. Например, сок березы добывается в провинции Индже, полынь — с морского побережья острова Комундо, морская вода — с островов Докдо, а черная соя — из уезда Чонсон. Продукты достаточно базовые и простые, поэтому легко впишутся в любую рутину. В сети стал особенно популярен тоник с морской водой и SPF с березой.

Что покупать

1/3

Отшелушивающий тоник с морской водой, 1690 р.

2/3

Увлажняющий санскрин с березовым соком, 2350 р.

3/3

Увлажняющий крем с церамидами и морской водой, 2950 р.

Где покупать

Hollyshop, HeyBabes!

Ценовой диапазон

от 290 до 4950 р.

Cosrx

За 10 лет существования Cosrx стал одним из столпов K-Beauty, который до сих пор не теряет актуальности. Бренд считает, что «косметика нужна не только для внешней красоты», поэтому создает эффективные банки для всех типов кожи и ее особенностей. Классных продуктов много, но выбирайте с осторожностью, тут все действительно индивидуально. Самыми топовыми считаются: низкокислотная умывалка, тонер с прополисом, эссенция с муцином улитки.

Что покупать

1/3

Гель для очищения кожи с BHA-кислотами, 1088 р.

2/3

Противовоспалительный тонер для лица с прополисом, 1890 р.

3/3

Эссенция для лица с муцином улитки, 1026 р.

Где покупать

Hollyshop, «Золотое яблоко»

Ценовой диапазон

от 380 до 3750 р.

Sunday Riley

Британский бренд использует ингредиенты с научно доказанной эффективностью и высоким содержанием активов. Здесь вы не найдете сульфатов, парабенов, синтетических отдушек и минеральных масел: составы избегают всего подозрительного. Бьюти-новичкам не подойдет, но для бывалых пользователей будет супер. Сыворотка с витамином С и средство с гликолевой кислотой — chief’s kiss.

Что покупать

1/3

Сыворотка с витамином С, 14 270 р.

2/3

Многоцелевая сыворотка для лица с гликолевой кислотой, 3258 р.

3/3

Высокодозовая ретиноидная сыворотка, 6706 р.

Где покупать

«Иль-де ботэ», «Яндекс Маркет»

Ценовой диапазон

от 3850 до 23 000 р.

Drunk Elephant

Тот самый «Пьяный слон», ради которого десятилетки наводят ужас по всем «Сефорам» Америки, на рынке уже давно. Он шумел несколько лет, пока не ушел в тень из‑за скандалов и появления новых марок. Бренд делает ставку на биосовместимость ингредиентов. Формулы не нарушают pH, легко впитываются и сохраняют кислотную мантию кожи. В составах нет силиконов, эфирных масел, спирта, химических фильтров, отдушек и SLS — всего, что может вызвать раздражение. Среди хитов — полипетидный крем, бронзирующие капли, ретинол.

Что покупать

1/3

Полипептидный крем, 13 920 р.

2/3

Сыворотка для лица с легким эффектом бронзирования, 8240 р.

3/3

Крем для лица с ретинолом, 15 150 р.

Где покупать

Beauty Storage

Ценовой диапазон

от 4240 до 16 870 р.

Summer Fridays

Частый гость в подборках зарубежных бьюти-инфлюэнсеров и it-girls, которые любят простые и эффективные средства в красивых банках. Создательницы бренда Мариана Хьюитт и Лорен Айрланд сперва запустили мультифункциональную маску от джетлага, а теперь расширили линейку и до декоративных продуктов. Это простые средства с чистыми составами и приятными текстурами, которые превращают уход за собой в эстетику.

Что покупать

1/3

Маска для лица, 10 570 р.

2/3

Крем для кожи вокруг глаз, 8650 р.

3/3

Увлажняющий лосьон для тела, 6480 р.

Где покупать

Beauty Storage

Ценовой диапазон

от 6480 до 11 600 р.

Openface

Локальный бренд, создающий косметику по международным стандартам качества GMP (Good Manufacturing Practice). Это хорошие базовые средства, которые всегда пригодятся в косметичке и порадуют своей эффективностью. В линейке есть банки для ухода за телом и лицом, направленные на восстановление, увлажнение и питание кожи, и начинать можно с какой угодно. Новые продукты появляются нечасто, но стабильно получают признание. Также на сайте бренда можно пройти диагностику и заказать кастомизированную сыворотку.

Что покупать

1/3

Увлажняющий крем для тела на ламеллярной эмульсии, 1592 р.

2/3

Крем для тела с кислотами и энзимами, 1352 р.

3/3

Увлажняющий крем для лица с пробиотиками, 1352 р.

Где покупать

Openface

Ценовой диапазон

от 990 до 2190 р.

Don’t Touch My Skin

Вокруг бренда Адэль Мифтаховой давно образовался культ верных поклонников. И абсолютно резонно: в линейке ее продуктов качественные и рабочие составы, которые подойдут и новичкам, и тем, кто уже перепробовал многое. Все банки очень красивые и экологичные, а их упаковка постоянно совершенствуется. Увлажняющий крем, витамин С, кислоты или ретинол — начинайте с чего угодно, не прогадаете.

Что покупать

1/4

Легкий увлажняющий крем, 1592 р.

2/4

Сыворотка с витамином С, 2392 р.

3/4

Отшелушивающий лосьон, 1592 р.

4/4

Сыворотка с ретинолом, 1912 р.

Где покупать

Foam , «Золотое яблоко»

Ценовой диапазон

от 1990 до 4860 р.

Superbanka

Большинство проблем с кожей возникают из‑за нарушения липидного барьера. Детище бывшей спортивной журналистки Марии Командной и косметического химика Катерины Карповой работает в первую очередь именно с этим. У бренда сложные и эффективные составы, которые помогают эпидермису быстро восстановиться, и не перегружают кожу. Цены кусаются, но банки действительно супер и радуют своей агендерностью и многофункциональностью.

Что покупать

1/3

Мицеллярный лосьон, 2200 р.

2/3

Сыворотка с витамином C, 4900 р.

3/3

Биоцеллюлозная маска для лица, 750 р.

Где покупать

Foam, «Золотое яблоко»

Ценовой диапазон

от 750 до 5500 р.

Rhode

Хейли Бибер — «золотая антилопа» 2024 года. Все, к чему прикасается она (или ее маркетологи), за секунду превращается в тренд. Бренд Бибер Rhode тоже стал супервиральным благодаря стильным банкам и кампейнам и необычным для американского рынка текстурам. Косметическая линейка направлена на создание эффекта сияющей «стеклянной» кожи, поэтому в центр ухода стали увлажнение, многоступенчатость и проверенные активы типа ниацинамида, гиалуроновой кислоты и пептидов. В России достать сложно, но байеры не дремлют. Будьте осторожны: если у вас есть аллергия на орехи и их производные, некоторые средства могут вызвать реакцию.

Что покупать

1/2

Набор для ухода за кожей, 15 920 р.

2/2

Пептидный бальзам для губ, 3732 р.

Где покупать

Beauty Storage

Ценовой диапазон

от 3950 до 15 920 р.

Elemis

Велнес, баланс и ароматерапия — британский бренд Elemis создает эффективные и люксовые средства для сохранения молодости кожи. Их косметика помогает почувствовать себя как после похода к косметологу, а ее использование больше напоминает ритуал. Особенно популярна линейка с коллагеном и суперфудами, а конкретно — кремы и бальзамы для умывания. Недешево, но хватит надолго.

Что покупать

1/3

Дневной и ночной кремы для лица с коллагеном, 4490 р.

2/3

Бальзам для умывания, 5120 р.

3/3

Фруктовый лосьон для сияния кожи, 3280 р.

Где покупать

«Золотое яблоко»

Ценовой диапазон

от 995 до 23 900 р.

Подробности по теме
Отменяем масс-маркет: 12 магазинов косметики, где искать редкие бренды и бьюти-новинки
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+