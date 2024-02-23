10 лучших брендов уходовой косметики прямо сейчас

Anua
Корейский фаворит всех важных рейтингов еще прошлого года, который особенно полюбился линейкой с экстрактом хауттюйнии. Бренд выбирает безопасные веганские составы с максимальной эффективностью. Он акцентирует внимание на чувствительной кожей, поэтому большинство средств работают на увлажнение и восстановление кожного барьера. Особенно рекомендуем тоник и гидрофильное масло из белой серии и сыворотку с персиком и ниацинамидом из розовой.
Что покупать
Mixsoon
Если вы любите минималистичные и работающие продукты, которые не перегружают кожу, попробуйте Mixsoon. В линейке бренда много интересных сывороток и эссенций, которые подарят вам тот самый glass skin. Также компания очень экофрендли: 90% их упаковок сделано из переработанного стекла, а для надписей используются соевые чернила. Начать знакомство с Mixsoon стоит с их бобовой эссенции, которая считается веганской альтернативой муцина улитки, и с гиалуроновой сыворотки.
Что покупать
Round Lab
Еще один фаворит кореянок, который недавно пришел в Россию. Round Lab — это бренд для увлажнения и мягкой заботы о коже. Для этого используются ингредиенты, которые собирают на территории страны. Например, сок березы добывается в провинции Индже, полынь — с морского побережья острова Комундо, морская вода — с островов Докдо, а черная соя — из уезда Чонсон. Продукты достаточно базовые и простые, поэтому легко впишутся в любую рутину. В сети стал особенно популярен тоник с морской водой и SPF с березой.
Что покупать
Cosrx
За 10 лет существования Cosrx стал одним из столпов K-Beauty, который до сих пор не теряет актуальности. Бренд считает, что «косметика нужна не только для внешней красоты», поэтому создает эффективные банки для всех типов кожи и ее особенностей. Классных продуктов много, но выбирайте с осторожностью, тут все действительно индивидуально. Самыми топовыми считаются: низкокислотная умывалка, тонер с прополисом, эссенция с муцином улитки.
Что покупать
Sunday Riley
Британский бренд использует ингредиенты с научно доказанной эффективностью и высоким содержанием активов. Здесь вы не найдете сульфатов, парабенов, синтетических отдушек и минеральных масел: составы избегают всего подозрительного. Бьюти-новичкам не подойдет, но для бывалых пользователей будет супер. Сыворотка с витамином С и средство с гликолевой кислотой — chief’s kiss.
Что покупать
Drunk Elephant
Тот самый «Пьяный слон», ради которого десятилетки наводят ужас по всем «Сефорам» Америки, на рынке уже давно. Он шумел несколько лет, пока не ушел в тень из‑за скандалов и появления новых марок. Бренд делает ставку на биосовместимость ингредиентов. Формулы не нарушают pH, легко впитываются и сохраняют кислотную мантию кожи. В составах нет силиконов, эфирных масел, спирта, химических фильтров, отдушек и SLS — всего, что может вызвать раздражение. Среди хитов — полипетидный крем, бронзирующие капли, ретинол.
Что покупать
Summer Fridays
Частый гость в подборках зарубежных бьюти-инфлюэнсеров и it-girls, которые любят простые и эффективные средства в красивых банках. Создательницы бренда Мариана Хьюитт и Лорен Айрланд сперва запустили мультифункциональную маску от джетлага, а теперь расширили линейку и до декоративных продуктов. Это простые средства с чистыми составами и приятными текстурами, которые превращают уход за собой в эстетику.
Что покупать
Openface
Локальный бренд, создающий косметику по международным стандартам качества GMP (Good Manufacturing Practice). Это хорошие базовые средства, которые всегда пригодятся в косметичке и порадуют своей эффективностью. В линейке есть банки для ухода за телом и лицом, направленные на восстановление, увлажнение и питание кожи, и начинать можно с какой угодно. Новые продукты появляются нечасто, но стабильно получают признание. Также на сайте бренда можно пройти диагностику и заказать кастомизированную сыворотку.
Что покупать
Don’t Touch My Skin
Вокруг бренда Адэль Мифтаховой давно образовался культ верных поклонников. И абсолютно резонно: в линейке ее продуктов качественные и рабочие составы, которые подойдут и новичкам, и тем, кто уже перепробовал многое. Все банки очень красивые и экологичные, а их упаковка постоянно совершенствуется. Увлажняющий крем, витамин С, кислоты или ретинол — начинайте с чего угодно, не прогадаете.
Что покупать
Superbanka
Большинство проблем с кожей возникают из‑за нарушения липидного барьера. Детище бывшей спортивной журналистки Марии Командной и косметического химика Катерины Карповой работает в первую очередь именно с этим. У бренда сложные и эффективные составы, которые помогают эпидермису быстро восстановиться, и не перегружают кожу. Цены кусаются, но банки действительно супер и радуют своей агендерностью и многофункциональностью.
Что покупать
Rhode
Хейли Бибер — «золотая антилопа» 2024 года. Все, к чему прикасается она (или ее маркетологи), за секунду превращается в тренд. Бренд Бибер Rhode тоже стал супервиральным благодаря стильным банкам и кампейнам и необычным для американского рынка текстурам. Косметическая линейка направлена на создание эффекта сияющей «стеклянной» кожи, поэтому в центр ухода стали увлажнение, многоступенчатость и проверенные активы типа ниацинамида, гиалуроновой кислоты и пептидов. В России достать сложно, но байеры не дремлют. Будьте осторожны: если у вас есть аллергия на орехи и их производные, некоторые средства могут вызвать реакцию.
Что покупать
Elemis
Велнес, баланс и ароматерапия — британский бренд Elemis создает эффективные и люксовые средства для сохранения молодости кожи. Их косметика помогает почувствовать себя как после похода к косметологу, а ее использование больше напоминает ритуал. Особенно популярна линейка с коллагеном и суперфудами, а конкретно — кремы и бальзамы для умывания. Недешево, но хватит надолго.