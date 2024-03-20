Замминистра здравоохранения Великобритании попросила мужа прекратить вейпить в прямом эфире

«Единственная причина, по которой он бросил курить, заключалась в том, что он смог перейти на вейпы, так что это действительно оказывает положительный эффект на избавление людей от наиболее вредных веществ. Мы не думаем, что это так же опасно [как сигареты], но мы не знаем долгосрочных последствий», — заявила она. Все же ученые допускают, что вейп может быть связан с раком, отметила она.