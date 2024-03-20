Замминистра здравоохранения Великобритании попросила мужа прекратить вейпить в прямом эфире

Заместитель главы Минздрава Великобритании Мария Колфилд обратилась к мужу, который любит вейпить, в прямом эфире телеканала Sky News. Она беспокоится за своего супруга, поэтому попросила его прекратить портить свое здоровье, передает The Times.
Муж Колфилд по имени Стив пристрастился к вейпу, когда бросал курение сигарет. Она призналась, что отказалась от попыток убедить его бросить вейпинг.
«Единственная причина, по которой он бросил курить, заключалась в том, что он смог перейти на вейпы, так что это действительно оказывает положительный эффект на избавление людей от наиболее вредных веществ. Мы не думаем, что это так же опасно [как сигареты], но мы не знаем долгосрочных последствий», — заявила она. Все же ученые допускают, что вейп может быть связан с раком, отметила она.
Муж Колфилд считает, что вейп помог ему бросить курить, а также сократил растраты на вредную привычку: «Сигареты очень дорогие, тогда как вейпинг — гораздо более дешевая альтернатива». Чиновница пояснила, что уговорить мужа бросить вейпинг для нее невозможно.
Ведущая предложила Колфилд обратиться к мужу, та согласилась. Она посмотрела в камеру и сказала: «Хватит вейпить».
В октябре 2023-го премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил ежегодно повышать возраст, позволяющий англичанам покупать сигареты, на один год, пока это не распространится на все население. Парламент Франции, в свою очередь, поддержал предложение о запрете одноразовых электронных сигарет, которые, по мнению правительства, развивают вредные привычки у подростков и наносят вред окружающей среде.