Вейп хотят ограничить не только в РФ. Парламент Франции поддержал запрет на электронные сигареты

Парламент Франции поддержал предложение о запрете одноразовых электронных сигарет, которые, по мнению правительства, развивают вредные привычки у подростков и наносят вред окружающей среде. Решение было принято единогласно, сообщает The Guardian.
Дешевые предварительно заполненные веществом с содержанием никотина одноразовые электронные сигареты, известные во Франции как «затяжки» (puffs), пользуются популярностью среди молодежи, бывают разные по вкусу и количеству никотина, утверждает газета. «Они открывают путь к серьезной зависимости», — заявил министр здравоохранения Франции Орельен Руссо.
Авторка законопроекта, депутат Национального собрания Франческа Паскуини, назвала цены на «затяжки» смехотворными, фруктовые и сладкие вкусы — привлекательными, а размер — удобным, чтобы спрятать от родителей. Соавторка Мишель Лауззана заявила, что медакадемия Франции квалифицирует одноразовые вейпы как «коварную ловушку, особенно для детей и подростков».
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн призывала запретить одноразовые устройства для вейпинга. Правительство надеется, что запрет вступит в силу к сентябрю 2024 года.
1 июня в РФ вступил в силу запрет на продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а оборот этих устройств также был ужесточен. Теперь их можно приобрести только в магазинах, продажа в сети была запрещена.