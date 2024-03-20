Новое граффити Бэнкси испортили, облив белой краской

«Вживую это очень заметно: судя по тому, как ее [краску] выплеснули, создается впечатление, будто кто‑то перелез через забор. Трудно сказать, как они это сделали, но они определенно все испортили», — сказал очевидец по имени Мэтт, приехавший ради граффити ранним утром. Другие в разговоре с Daily Mail сказали, что вандалам не удалось нанести серьезный ущерб.