Новое граффити Бэнкси испортили, облив белой краской

Сегодня в 15:56
Фото: @Annareporting/X

Новое граффити Бэнкси в Лондоне, появившееся 18 марта, облили белой краской. Фотографию порчи выложила в соцсетях журналистка Би-би-си.

Рядом со стеной дома в районе парка Финсбери, где появилась работа Бэнкси, установили забор. «Вот почему у нас не может быть ничего хорошего», — прокомментировала акт вандализма репортерка Анна О’Нейлл.

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© @Annareporting/X
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© @Annareporting/X

«Вживую это очень заметно: судя по тому, как ее [краску] выплеснули, создается впечатление, будто кто‑то перелез через забор. Трудно сказать, как они это сделали, но они определенно все испортили», — сказал очевидец по имени Мэтт, приехавший ради граффити ранним утром. Другие в разговоре с Daily Mail сказали, что вандалам не удалось нанести серьезный ущерб.

Граффити Бэнкси на стене дома имитирует крону настоящего дерева, которое стоит спереди. В нижней части фасада здания уличный художник изобразил женщину, которая по задумке распыляет зеленую краску.

Автор радиопередачи «История Бэнкси» Джеймс Пик полагает, что в этих граффити художник хотел изобразить борьбу природы и обязанность людей помочь ей восстановиться. «У него интересный и понятный посыл, очень продуманное расположение. И это действительно откликается внутри, стоит только взглянуть. А для Бэнкси контекст — это все», — сказал он.

Предыдущая работа Бэнкси в Лондоне появилась в конце 2023 года. Художник представил дорожный знак Stop с трехмерными изображениями боевых самолетов, который украли спустя час.

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