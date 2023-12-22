Бэнкси представил новую работу в Лондоне. Ее украли через час

Британский уличный художник Бэнкси представил в Лондоне свою новую работу — дорожный знак «Stop» с трехмерными изображениями боевых самолетов. Об этом сообщил NME.
Инсталляция появилась на юге города, в районе Пэкхем. Она, предположительно, была посвящена военному конфликту между Израилем и группировкой ХАМАС. Менее чем через час после появления работу украли.
Два неизвестных мужчина приехали в Пэкхем на электровелосипеде, который можно взять напрокат у компании Lime. Один из мужчин снял знак, после чего оба похитителя работы удалились.
Бэнкси никак не прокомментировал ни появление работы, ни ее кражу. Однако художник подтвердил авторство проекта — его фотография появилась в соцсетях мастера.
Ранее Бэнкси уже посвящал работы ситуации в Секторе Газа. В 2015 году художник приехал в Газу и нарисовал там граффити на бетонных обломках. На одном из рисунков была изображена печальная, сгорбленная фигура.
«Газу часто называют „крупнейшей в мире тюрьмой под открытым небом“, потому что никому не разрешается входить или выходить. Но это кажется немного несправедливым по отношению к тюрьмам — в них электричество и питьевая вода не исчезают случайным образом почти каждый день», — написал тогда художник.
Начиная с 2005 года, Бэнкси создавал граффити на территориях, находящихся под контролем палестинцев. Он работал на Западном берегу реки Иордан. Там он изобразил детей, в том числе знаменитую девочку с воздушными шарами.