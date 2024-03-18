В Лондоне появились новые граффити Бэнкси

Автор радиопередачи «История Бэнкси» Джеймс Пик полагает, что в этих граффити художник хотел изобразить борьбу природы и обязанность людей помочь ей восстановиться. «У него интересный и понятный посыл, очень продуманное расположение. И это действительно откликается внутри, стоит только взглянуть. А для Бэнкси контекст — это все», — сказал он.