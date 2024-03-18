В Лондоне появились новые граффити Бэнкси

В Лондоне появилась новая работа Бэнкси — это граффити на стене, имитирующие под нужным углом крону дерева. В нижней части фасада здания уличный художник изобразил женщину, которая по задумке распыляет зеленую краску.
Граффити появились на севере Лондона, в районе парка Финсбери. Свое авторство Бэнкси подтвердил в соцсетях, опубликовал снимки места до и после его работы.
Как пишет The Guardian, местные жители, пришедшие посмотреть на работу Бэнкси, довольны рисунком. «Мы так горды и рады, что Бэнкси выбрал нашу дорогу и выбрал Финсбери-парк для своей работы. <…> Выбор цветов нашего района создает ощущение личного послания нам, жителям», — сказала женщина по имени Ванджа Селлерс.
Автор радиопередачи «История Бэнкси» Джеймс Пик полагает, что в этих граффити художник хотел изобразить борьбу природы и обязанность людей помочь ей восстановиться. «У него интересный и понятный посыл, очень продуманное расположение. И это действительно откликается внутри, стоит только взглянуть. А для Бэнкси контекст — это все», — сказал он.
Предыдущая работа Бэнкси в Лондоне появилась в конце 2023 года. Художник представил дорожный знак Stop с трехмерными изображениями боевых самолетов, который украли спустя час.
Месяцем ранее Би-би-си обнаружила утерянное интервью 2003 года, в котором Бэнкси впервые назвал свое настоящее имя. На аудиозаписи знаменитый художник из Бристоля, который десятилетиями сохранял анонимность, разрешил называть себя Робби.