Продажи электровелосипедов в Германии обогнали обычные. В прогнозах спрос на них выше, чем на машины

Сегодня в 14:56
Фото: Gotrax/Unsplash

Продажи электронных велосипедов в Германии впервые превзошли продажи обычных, несмотря на подорожание. Данными поделилась Велосипедная ассоциация Германии (ZIV).

По данным ZIV, 53% от всех проданных в стране велосипедов пришлось на электронные в 2023 году. В количественном выражении было продано 2,1 млн электровелосипедов и 1,9 млн механических.

В то же время цены на электровелосипеды в среднем выросли с 2600 евро в 2020 году до 2950 в прошлом.

Генеральный директор компании-производителя электровелосипедов Cowboy Эдриан Руз предположил, что к 2030 году «продажи электровелосипедов превзойдут продажи автомобилей в Европе».

С 2020 года в Нидерландах переделывают уличные столбы-пепельницы на железнодорожных станциях в зарядные станции для электровелосипедов. Полная зарядка транспортного средства займет немало времени — от двух до шести часов.

В Москве электровелосипеды тоже в ходу — их можно взять напрокат. «Афиша Daily» тестировала шеринг электровелосипедов от сервиса Whoosh и рассказала о плюсах и минусах.

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