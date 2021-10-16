Сервис Whoosh, наводнивший город электросамокатами, теперь предлагает москвичам еще и шеринг электровелосипедов. В рамках пилотного проекта по городу разместили 200 штук. Важно: это не реклама, мы честно испробовали нововведение на себе и рассказываем о его плюсах и минусах.

Александра Ларионова SMM-редакторка

Проехала 16 км, от «Сокольников» до офиса «Афиши» на Даниловской мануфактуре



По гугл-картам ехать на велосипеде от «Сокольников» до «Тульской» — 50 минут. Мне нравится катиться домой из центра — вся дорога летит с горки, поэтому даже педали особо крутить не надо. По этой же причине обычно я не езжу в обратном направлении. Эксперимент с путешествием на электровелосипеде мне показался заманчивым предложением: сел на велик и летишь, как на мопеде, но без прав. Я неплохо катаюсь на обычном велике, привыкла к тяжелым прокатным, могу на таком забраться на холм в «Лосином Острове» и просто прокатиться по городу с неудобными переходами и отсутствием дорожек. Я быстро справилась с оформлением аренды, все подробно объяснено в инструкции на самом велосипеде. Но забыла убрать блокировку с заднего колеса и долго тупила. Первые пять минут на велике я чувствовала себя Эдвардом Каленном. Минимум усилий, и ты уже обгоняешь всех прохожих и курьеров, которые, кажется, смотрят на тебя с завистью. Через пять минут оказалось, что педали крутить надо постоянно . То есть один раз оттолкнуться и потом лететь с волосами назад не получится, потому что велик, как и любой обычный, в горку будет замедляться, а с горки — ускоряться. Тормоз довольно плавный и приятный. Два главных минуса — это маневренность и амортизация (точнее, их отсутствие). За 16 км дороги я так растряслась, что первый час после поездки мне казалось, что я — холодец. Спереди есть корзина для сумки, которая зафиксирована и не поворачивается вместе с рулем. Но из‑за плохой амортизации класть туда рюкзак с тяжелым ноутом было страшно. Кстати, из‑за этой корзины кажется, что ты еще более неповоротливый. В какой‑то момент я не рассчитала поворот и снесла внушительный знак «Столовая» (но на место вернула!). Стоит отметить, что маршрут у меня и правда был неудобный: минимум велосипедных дорожек и максимум переходов и лестниц. Спускать с лестницы 40-килограммовый велосипед было ужасно тяжело. Если бы он начал падать, то утащил бы меня за собой — поймать и удержать его я бы физически не смогла. Но все-таки я ни разу не упала. Правда я ни разу не отпустила руль, хотя на обычном могу кататься без рук. На некоторых участках в городе работает ограничение скорости, и сколько педали ни крути, а за 15 км/ч выехать не получится . Поэтому, возможно, на обычном велике я бы доехала быстрее. Максимальная скорость у меня была всего 26 км/ч, из‑за тяжести байка было страшно ехать быстрее. Под конец я уже чувствовала себя более уверенно и ехала на этой скорости спокойно (пока писала этот абзац, узнала, что максимум, который помогает развивать электропривод, — 25 км/ч, а дальше вы уже сами).

Итог: снесен один знак «Столовая» (и возвращен на место), поймано штук 50 заинтересованных взглядов, вместо 50 минут дорога заняла у меня 1,5 часа. Для чего такой велосипед нужен, я пока не поняла. В парк с лесными тропинками ехать бесполезно, потому что точно окажешься где‑то на земле, еще и каждая кочка будет казаться последней. По городу рассекать тоже не самый приятный вариант, потому что затаскивать велосипед на неудобные бордюры — та еще тренировка. На нем страшнее кататься по дороге рядом с машинами, потому что он ощущается больше обычного (даже если это не так). Самое приятное — ехать по велодорожке вниз, но ведь это здорово и на обычном велике. Возможно, такой вид транспорта пригодится для передвижения на небольшие расстояния с велодорожками: во время таких прогулок вы не вспотеете, а в конце пути будете будете выглядеть прилично. В общем, кажется, что идея нуждается в доработке, но кому‑то она может прийтись по душе уже сейчас, как аттракцион — точно. Лично мне проще кататься на старом добром механическом велике и потеть при подъеме в горку.

Ксения Морозова Редакторка рубрики «Города»

Проехала 4 км, от ДК ЗИЛ до редакции «Афиши» на Даниловской мануфактуре



Сразу стоит оговориться, что эксперимент был не вполне чистым: мы предупреждали представителей сервиса, откуда и когда стартуем, и для нас велосипеды привозили на удобную парковку. Сейчас, судя по карте в приложении Whoosh, ближайший электровелосипед находится в 2 км от моего дома — у ТЦ «Ривьера». Я же стартовала почти от подъезда. Парковать и забирать электровелосипеды можно на любой парковке с самокатами Whoosh (но, разумеется, не на каждой они есть). Процесс аренды несложный: сканируешь QR-код устройства, достаешь парковочный трос из специального паза в заднем колесе, фиксируешь в заднем крыле. Потом регулируешь сиденье. Вверх идет легко, вниз — тяжело, так что мне повезло, что я высокая. При 25 км/ч мотор автоматически перестает работать — разогнаться быстрее можно, но только своими ногами, что при весе велосипеда (40 кг) очень сложно. Тарифная сетка аналогична кикшерингу: 50 рублей стоит старт поездки, цена минуты меняется в зависимости от спроса — от 5 до 9 рублей. Страховка 35 рублей подключается в приложении.

Ехать легко и весело, сменная одежда в офисе не понадобится, потому что мотор делает половину работы за тебя. С другой стороны, если вы используете велосипед как способ поддерживать себя в хорошей физической форме, то этот вариант не подойдет. Минус, который заметили все участники эксперимента: затащить велосипед на бордюр почти нереально . К счастью, на моем пути можно было проехать чуть дальше и воспользоваться съездом. Зато я была вынуждена спускать велосипед с лестницы моста: нажала на оба тормоза и везла его по пандусу, это оказалось довольно тяжело. Но все-таки короткая поездка принесла больше приятных впечатлений, чем неудобств. Возможно, потому, что я просто не успела устать тягать тяжелый транспорт, зато насладилась ощущением быстрой езды по солнечному городу. На то, чтобы испробовать новинку, у вас есть всего пара недель : после закрытия сезона электровелосипеды из Москвы уедут на юг России — в Краснодар, Адлер, Сочи и Ростов. Весной они вернутся, но станет ли их больше двухсот, зависит от того, какой популярностью они будут пользоваться сейчас.

Эллина Оруджева Специальная корреспондентка

Проехала 8 км, от «Курской» до Даниловской мануфактуры Я представляла электровелосипед как более безопасную альтернативу скутеру — да, не такой быстрый, зато от тебя почти не требуется усилий. Только изредка крути педали, а мотор сделает основную часть работы. Вышло по-другому: на ровной поверхности действительно ощущаешь, как за несколько движений легко разгоняешься до 20 км/ч. А вот чтобы подняться в гору, придется поработать ногами, так как велосипед быстро сбавляет скорость. Электросамокат в этом плане гораздо комфортнее. Сам электровелосипед большой и громоздкий — ты не чувствуешь, что он служит продолжением твоего тела, как в случае с более легкими классическими велосипедами. От этого страдает маневренность — проехать по узкому тротуару тяжело, разъехаться с кем‑то на велосипеде или самокате еще сложнее. Расслабиться получается, только когда едешь по широким улицам : так, в какой‑то момент пути я ехала по пустой набережной — это было приятно и здорово.

Отдельная (и очень весомая) проблема — затаскивать велосипед на бордюры. Без посторонней помощи сделать это почти нереально. Мне пришлось, и я сломала ноготь. У меня давние проблемы с подножками электросамокатов Whoosh, а тут велосипед, который весит еще больше: нужно чуть ли не лечь на транспортное средство, чтобы убрать или поставить подножку. Такая же проблема с регулировкой седла: я была вынуждена надавить на сиденье не только руками, но и торсом, чтобы оно опустилось. В то же время такая массивность обеспечивает хорошую амортизацию — маленькие бордюры и ямки вообще не чувствуются. Мне сложно представить, чтобы электровелосипеды Whoosh стали так же повсеместны в городе, как самокаты. Да и разогнаться до 25 км/ч мало где получится. Думаю, этот вид транспорта больше подходит для парков и бульваров, причем с широкими дорогами — чтобы удобно было и велосипедисту, и пешеходам.

Владимир Завьялов Редактор рубрики «Музыка»

Проехал 8 км, от Ивановской горки до Даниловской мануфактуры



Признаюсь честно: даже будучи велолюбителем, до этого момента ничего не знал об электровелосипедах. Первые пять минут поездки я мучительно не выкупал прикол — в чем кайф того, что велик тебя разгоняет сам? Понял минут через десять, когда обнаружил, что мчу слишком уж шустро. И насладился вождением, когда поднимался в гору: крутить педали с невесомой легкостью, будто бы никакого подъема нет, — особый кайф. Минусов немного, но они есть. Электровелики Whoosh очень тяжелы — поэтому трижды подумайте, прежде чем жестко спускаться с поребрика. А еще к ним нужно сперва приловчиться — езда с эффектом искусственного ускорения отличается от обычного вождения. Поэтому я настоятельно не рекомендую первые поездки на электровелосипеде совершать на оживленных улицах — дайте себе привыкнуть к новому транспорту. Также электровелосипед — история не совсем про фитнес. Скорее про обратное: как быстро доехать до пункта назначения и не пропотеть .