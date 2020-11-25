В Нидерландах уличные пепельницы начали переделывать в зарядные станции для электровелосипедов

В Нидерландах уличные столбы-пепельницы на железнодорожных станциях начали переделывать в зарядные станции для электровелосипедов. Об этом сообщил портал Fast Company.
Компания Lightwell вместе с агентством ProRail удалила пепельницы в 300 столбах, оставшихся без применения после прошлогоднего запрета на курение на остановках транспорта. Вместо пепельниц в столбы вставили зарядные устройства.
«Мы сделали несколько набросков и решили, что можем переделать назначение столбов, сохранив их культовый дизайн», — рассказал дизайнер Lightwell Флориан Меш.
На каждой станции могут одновременно заряжаться два электровелосипеда. Использовать зарядку можно бесплатно, правда полная зарядка транспортного средства займет немало времени — от двух до шести часов.