В Нидерландах уличные пепельницы начали переделывать в зарядные станции для электровелосипедов

В Нидерландах уличные столбы-пепельницы на железнодорожных станциях начали переделывать в зарядные станции для электровелосипедов. Об этом сообщил портал Fast Company.

Компания Lightwell вместе с агентством ProRail удалила пепельницы в 300 столбах, оставшихся без применения после прошлогоднего запрета на курение на остановках транспорта. Вместо пепельниц в столбы вставили зарядные устройства.