Фильм «Мстители: Династия Канга» получит другое название после увольнения Джонатана Мейджорса

Marvel переписывает фильмы, в которых участвовал Джонатан Мейджорс после признания его виновным в нападении на девушку. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, компания меняет название фильма «Мстители: Династия Канга», премьера которого должна состояться в 2026 году. Из него планируется убрать имя персонажа.

Другой причиной, по которой «Мстителей» переименовывают, называют провал фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Источники сообщают, что после неудачи Marvel начала уменьшать появление Канга Завоевателя во вселенной.

Еще THR в своем материале рассказывает, что над сценарием «Громовержцев» теперь работает шоураннер «Медведя» Джоанна Кало. А для доработки «Фантастической четверки» привлекли Эрика Пирсона («Черная вдова» и «Тор: Рагнарек»).

Источники издания подчеркивают, что руководители Marvel называют это все творческим переосмыслением. «Они не собираются сдаваться. Они хотят сделать что‑то великое», — сказал источник, работавший с Marvel в течение прошлого года.