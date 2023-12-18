Marvel уволила Джонатана Мэйджорса из сериала «Локи». Его признали виновным в нападении на девушку

Джонатан Мэйджерс попал в скандал 25 марта 2023 года. В этот день актер позвонил в службу спасения, поскольку он якобы нашел свою экс-девушку Грейс Джаббари без сознания в их нью-йоркской квартине. Полиция обнаружила у Грейс телесные повреждения, в том числе перелом пальца и порез за ухом. Мэйджерса арестовали.