Marvel уволила Джонатана Мэйджорса из сериала «Локи». Его признали виновным в нападении на девушку

Компания Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджерса, снимавшегося в сериале «Локи». Это произошло после того, как артиста признали виновным в нападении на девушку, сообщил The Hollywood Reporter.
Присяжные суда Манхэттена признали Мэйджерса виновным в нападении третьей степени и домогательстве по отношению к бывшей возлюбленной Грейс Джабарри. Конфликт между актером и девушкой произошел к марте 2023 года.
На тот момент Мэйджерс позиционировался как ключевая фигура в кинематографической вселенной Marvel. Он сыграл Кана Завоевателя в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и двух сезонах «Локи».
Этот персонаж должен был появиться также в ленте «Мстители: Династия Кан», релиз которой запланирован на 2026 год. Увидят ли зрители Кана Завоевателя в картине теперь, неясно. Если это случится, его точно не сыграет Мэйджерс.
По словам THR, есть вероятность, что Marvel перепишет сценарий будущего фильма и сконцентрируется на фигуре какого‑то другого злодея. Студия уже наняла создателя «Локи» Майкла Уолдрона для работы над новым проектом, который в документах упоминается уже не как «Династия Кан», а как «Мстители 5».
Ранее Marvel уже приходилось вносить изменения в свои проекты из‑за прекращения сотрудничества с актерами. В 2010 году сиквел «Железного человека» вышел на экраны без участия в нем Терренса Ховарда. Марк Руффало заменил Эдварда Нортона в роли Халка, а Харрисон Форд — Уильяма Херта в роли Тандерболта Росса.
Джонатан Мэйджерс попал в скандал 25 марта 2023 года. В этот день актер позвонил в службу спасения, поскольку он якобы нашел свою экс-девушку Грейс Джаббари без сознания в их нью-йоркской квартине. Полиция обнаружила у Грейс телесные повреждения, в том числе перелом пальца и порез за ухом. Мэйджерса арестовали.