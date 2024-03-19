Дочь Брюса Уиллиса рассказала, что у нее диагностировали аутизм

Таллула Уиллис, дочь голливудского актера Брюса Уиллиса, рассказала о диагностированном у нее аутизме. Девушка опубликовала видео с отцом, которое сопровождала подпись «Скажи мне, что у тебя аутизм, не говоря этого».
В ролике маленькая Таллула находится с отцом на красной дорожке. Брюс Уиллис держит дочь на руках и дает интервью, во время которого девочка гладит его по голове и играет с его ухом, не обращая внимания на журналистов.
В комментариях под публикацией Таллула отметила, что впервые делится с публикой своим диагнозом. Она добавила, что диагноз ей поставили лишь летом 2023 года. «Это изменило мою жизнь», — призналась девушка.
Таллула — третья дочь Уиллиса и его бывшей жены, актрисы Деми Мур. Она родилась в 1994 году за четыре года до развода Уиллиса и Мур. На протяжение долгих лет Талула боролась с расстройством пищевого поведения (анорексией) и депрессией.
Таллула вместе с остальными четырьмя дочерьми Уиллиса заботится об отце, который столкнулся с деменцией. В июне 2023 года она рассказала о состоянии актера.