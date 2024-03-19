Вышел новый трейлер второго сезона «Интервью с вампиром»

На ютуб-канале amc+ опубликовали новый трейлер второго сезона сериала «Интервью с вампиром» — экранизации одноименного романа Энн Райс.
Ролик возвращает зрителей в атмосферу сериала, в котором столетний вампир Луи вспоминает свое насыщенное прошлое и рассказывает о нем журналисту Дэниелу. «Я потерял контроль над интервью», — признается последний.
В трейлере Луи знакомит своего собеседника с другим вампиром — Арманом, который находится рядом с Луи вот уже 77 лет. Дэниел отмечает в видео, что опасается Армана.
Однако опасность для журналиста представляет, очевидно, и Луи, которому непросто дается погружение в собственные болезненные воспоминания. Многие из них связаны с девочкой Клодией и вампиром Лестатом, который обратил Луи много лет назад.
В новом сезоне шоу Луи расскажет о событиях, произошедших после 1940 года, когда он вместе с Клодией сговорились убить Лестата. После этого они отправились в Европу на поиски древних вампиров — и обнаружили в Париже театр чудовищ.
Там же, в Париже, Луи познакомился с Арманом. Их встреча обернулась тяжелыми последствиями для обоих — о них предстоит узнать зрителям, начиная с 12 мая. В этот день второй сезон «Интервью с вампиром» выйдет на экраны.
Первый сезон «Интервью с вампиром» вышел на телеканале AMC и стриминговом сервисе AMC+ в октябре 2022 года. Он показал первую встречу Луи и могущественного вампира Лестата и их непростые отношения.
Шоураннером сериала выступил Ролин Джонс («Подпольная империя», «Перри Мейсон»). Продюсерами стали сама Энн Райс (она занималась сериалом вплоть до своей смерти в декабре 2021 года), ее сын Кристофер, Марк Джонсон и Алан Тейлор.
Роль Луи исполняет в проекте звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, Лестата — Сэм Рид («Клуб жен астронавтов»), Клодии — Делейни Хейлс. Кроме того, в «Интервью с вампиром» можно увидеть Ассада Замана и Эрика Богосяна.