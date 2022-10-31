А вот фанаты удивятся. Телевизионщики из Showtime внезапно отменили сложнейший любовный треугольник вампира и двух его слуг — стареющего мужчины и невинного ребенка . В сериале вампирше двенадцать лет, а бессмертной она стала только десять лет назад. Мужчина, который ее кормит и защищает, теперь ее настоящий отец, а не педофил. А соседский мальчик в этот раз не затравленный тихоня, а вполне деятельный персонаж. Его мама работает в полиции и, разумеется, начинает расследование, которое приведет ее в квартиру напротив. А еще в сериале есть женщина-врач, которая пытается найти лекарство от вампиризма. События при этом перенесены в Нью-Йорк, что позволяет сравнить болезнь с коронавирусом — и припомнить городу все его неудачи в борьбе с пандемией.