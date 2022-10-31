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Хеллоуин
Война семей: «Интервью с вампиром» и «Впусти меня» — сериалы по мотивам культовых фильмов
Егор Москвитин
Сегодня в 14:26
Хеллоуин — хороший повод обратить внимание на два вампирских сериала октября, которые толком никто не видел. Тем более что один из них, по мнению Егора Москвитина, получился совершенно прекрасным.

«Впусти меня»

«Let the Right One In»

Шведский роман «Впусти меня» — самая мрачная интерпретация «Малыша и Карлсона, который живет на крыше» со времен «Бойцовского клуба». Затравленный школьник стоит под снегом в темном дворе и сосредоточенно бьет ножиком по дереву, представляя перед собой хулиганов. Его злые и горькие мысли читает странная босоногая девочка, которая не боится холода, но избегает солнца. Мальчик становится сперва другом, затем любовником, а в итоге рабом бессмертного существа.

Писателю Юну Айвиде Линдквисту не привыкать к вольным интерпретациям своего текста. В шведской экранизации 2008 года была деликатно опущена такая деталь, как педофилия одного из героев, посвятившего свою жизнь вампиру. А в американском ремейке 2010 года актрису Хлою Грейс Морец забыли предупредить, что ее бессмертная героиня — на самом деле мальчик из XVIII века, которого кастрировали перед тем, как обратить в упыря. А вышедший следом комикс и вовсе был сделан без разрешения писателя — тот протестовал, но обнаружил, что его обманули собственные агенты. Поэтому, что бы ни происходило в новом сериале, Линдквист уже не удивится.

Кадр из сериала «Впусти меня»
© Showtime

А вот фанаты удивятся. Телевизионщики из Showtime внезапно отменили сложнейший любовный треугольник вампира и двух его слуг — стареющего мужчины и невинного ребенка. В сериале вампирше двенадцать лет, а бессмертной она стала только десять лет назад. Мужчина, который ее кормит и защищает, теперь ее настоящий отец, а не педофил. А соседский мальчик в этот раз не затравленный тихоня, а вполне деятельный персонаж. Его мама работает в полиции и, разумеется, начинает расследование, которое приведет ее в квартиру напротив. А еще в сериале есть женщина-врач, которая пытается найти лекарство от вампиризма. События при этом перенесены в Нью-Йорк, что позволяет сравнить болезнь с коронавирусом — и припомнить городу все его неудачи в борьбе с пандемией.

Эти редакторские правки превращают «Впусти меня» из романа воспитания и сказки про первую любовь в неповоротливую семейную драму. Во время родительских собраний (несмотря на блистательную игру мексиканца Демиана Бичира) сериал становится попросту скучным. А сценам с детьми недостает той хрупкости, которая так завораживала в фильмах. У мальчика теперь нет ножика, а у девочки — ста лет одиночества под глазами. Но зимний Нью-Йорк (как и в «Штамме» Гильермо дель Торо) делает свое дело: за обескровленным сюжетом хочется следить хотя бы из‑за его злых улиц.

Кадр из сериала «Впусти меня»
© Showtime

Работа с пространством, светом и звуком в сериале безупречна: каждый его кадр напоминает инди-хорроры из полуночной секции «Сандэнса» или кинофестиваля в Торонто. А если не бросать «Впусти меня» после одного-двух эпизодов, то можно дождаться довольно страшной и агрессивной параллельной линии с взрослыми вампирами, которые не так осторожны и сентиментальны, как главная героиня.

С другой стороны, непонятно, зачем что‑то терпеть в отношениях с этим сериалом, когда за дверью ждет приглашения «Интервью с вампиром», которое захватывает сразу и без оговорок. А еще лучше посмотреть фильм «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь» — по-настоящему страшную и изматывающую семейную драму о двух братьях и одной сестре, живущих с вампиризмом как с болезнью. Ужас этой истории не в убийствах бездомных и секс-работниц, а в очевидной, но все равно сильной метафоре детской инвалидности, которая приводит к распаду семьи. «Впусти меня» не решается взяться за эту тему, но и не следует конфликтам книги и фильмов. Ради чего этому сериалу тогда вечная жизнь, непонятно.

Showtime

c 9 октября

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«Интервью с вампиром»

«Interview with the Vampire»

Если фильмы по «Впусти меня» в свете нового законодательства можно обтекаемо описать фразой «пара с большой разницей в возрасте переживает кризис отношений», то старое «Интервью с вампиром» — это, конечно, образцовая контрпропаганда «нетрадиционных» ценностей: «однополая пара удочерила ребенка и вот к чему это привело». Отношения героев Брэда Питта и Тома Круза сегодня и вовсе смотрятся как глупое скетч-шоу: каждая сцена — конкурс на звание drama queenЧеловека, ведущего себя с преувеличенным драматизмом и эмоциональностью., каждый диалог сопровождается закатыванием глаз, метаниями по комнате и натуральными слезами. Очевидно, что Голливуд 1994 года просто не знал, что делать с гомоэротическим подтекстом романа Энн Райс.

Кадр из сериала «Интервью с вампиром»
© AMC

Зато современное телевидение знает и превращает «Интервью с вампиром» в то, чем оно и должно быть — горькую исповедь о любви до последней капли крови. Беседа между журналистом и бессмертным теперь происходит в 2020-м году в Дубае — месте, где никто не сможет побеспокоить вампира-миллиардера (разбогател ли он на социальных сетях и мессенджерах, сериал не уточняет). А флешбэки на этот раз отправляют зрителя в Новый Орлеан 1910 года. Темнокожий аристократ Луи де Пон дю Лак (Джейкоб Андерсон, Серый Червь из «Игры престолов») владеет борделем и по этой причине часто ругается с набожным братом — персонажем, который уже в первой серии подарит зрителям одну из лучших телевизионных сцен этого года.

Бессмертный француз Лестат Лионкур (Сэм Рид, который до чертиков похож на молодого Брэда Питта, что создает путаницу: раньше Лестата играл Том Круз) хочет не обратить Луи, а соблазнить, доказав ему, что он тоже гей. Это напоминает насильственный аутинг, и Энн Райс, возможно, не одобрила бы таких агрессивных ухаживаний — но 80-летняя писательница умерла в декабре прошлого года. А вот линия с девочкой Клодией, которую вампиры заводят, чтобы почувствовать себя смертной семьей, наверняка бы тронула Энн Райс. Сама идея «Интервью с вампиром» пришла ей в голову после страшной личной трагедии: у нее умерла шестилетняя дочь. Роман о бессмертном ребенке стал своеобразным лекарством.

Кадр из сериала «Интервью с вампиром»
© AMC

В фильме взбалмошная героиня Кирстен Данст кажется скорее чудовищем, чем жертвой, зато в сериале Клодия становится по-настоящему трагической фигурой. Девятнадцатилетняя актриса Бейли Басс (которую жители других стран скоро увидят в сиквеле «Аватара») не может разыграть детскую карту и поэтому раскрывает свою героиню не через инфантильность, а через растерянность. Ее юность теряет смысл, став бесконечной. Но главное: «Интервью с вампиром», в отличие от «Впусти меня», обожает показывать зубы. И вообще не стесняется своей хищной красоты и повышенного, как в сериалах Райана Мерфи, либидо. Свой Райан Мерфи этой вселенной, кстати, бы пригодился: второй сезон анонсировали еще до премьеры первого, рейтинг на RottenTomatoes устаканился на 99% одобрения, а канал AMC заодно купил права на трилогию «Жизнь Мэйфейрских ведьм» Энн Райс. Значит, впереди у нас целая вселенная дьявольски сексуальных вампиров.

AMC

с 2 октября

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Хлоя МорецБрэд ПиттТом КрузГильермо дель ТороЭнн РайсДемиан БичирДжейкоб АндерсонСэм РидРайан Мерфи
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