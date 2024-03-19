В Токио Годзиллу сделали главой полицейского участка

Сегодня в 15:35
Фото: кадр из видео TXN News

В Токио Годзиллу сделали главой полицейского участка. Об акции местных сотрудников МВД пишет News On Japan.

Легендарного кайдзю сделали главой полиции на один день в районе станции Икэбукуро. Вместе с новыми коллегами на мотоциклах, местной детской командой чирлидеров, танцевальной группой и музыкальным ансамблем департамента он прошел парадом по улицам муниципалитета.

Кроме этого, маскот вместе с детьми участвовал в викторине, а также послушал лекцию о правилах безопасной езды на велосипедах.

Женщина, посетившая мероприятие вместе со своей семьей, сказала: «Мой сын любит Годзиллу и пришел посмотреть на него, но ему также понравилась викторина по безопасности дорожного движения».

В прошлом году владельцы велосипедов попали в 43% дорожно-транспортных происшествий в районе Икэбукуро. Начальник полиции Масакадзу Ито заявил, что его подразделения будут продолжать обучать велосипедистов правилам дорожного движения, следить за соблюдением правил и намерены строго наказывать нарушителей.

Прошлогодний фильм «Годзилла: Минус один» оказался хитом не только в родной Японии, но и по всему миру. Картина даже заработала премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Режиссер ленты Такаси Ямадзаки признался, что срисовал легендарного монстра со своего кота.

«Прямо перед съемками мы с женой завели пару кошек. Я их очень сильно люблю и, наверное, поэтому подсознательно прорисовывал эффекты так, чтобы монстр выглядел и вел себя более по-кошачьи», — рассказал постановщик.

Позже он снял рекламу о пищевых отходах с монстром Фудлоссилой. В ролике для бренда Ajinomoto на Токио нападает чудовище, состоящее из несъеденных продуктов. Производитель приправ предлагает заменить покупку лишней еды добавлением своих специй.

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