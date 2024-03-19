В Токио Годзиллу сделали главой полицейского участка. Об акции местных сотрудников МВД пишет News On Japan.
Легендарного кайдзю сделали главой полиции на один день в районе станции Икэбукуро. Вместе с новыми коллегами на мотоциклах, местной детской командой чирлидеров, танцевальной группой и музыкальным ансамблем департамента он прошел парадом по улицам муниципалитета.
Кроме этого, маскот вместе с детьми участвовал в викторине, а также послушал лекцию о правилах безопасной езды на велосипедах.
Женщина, посетившая мероприятие вместе со своей семьей, сказала: «Мой сын любит Годзиллу и пришел посмотреть на него, но ему также понравилась викторина по безопасности дорожного движения».
В прошлом году владельцы велосипедов попали в 43% дорожно-транспортных происшествий в районе Икэбукуро. Начальник полиции Масакадзу Ито заявил, что его подразделения будут продолжать обучать велосипедистов правилам дорожного движения, следить за соблюдением правил и намерены строго наказывать нарушителей.
Прошлогодний фильм «Годзилла: Минус один» оказался хитом не только в родной Японии, но и по всему миру. Картина даже заработала премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
«Прямо перед съемками мы с женой завели пару кошек. Я их очень сильно люблю и, наверное, поэтому подсознательно прорисовывал эффекты так, чтобы монстр выглядел и вел себя более по-кошачьи», — рассказал постановщик.
Позже он снял рекламу о пищевых отходах с монстром Фудлоссилой. В ролике для бренда Ajinomoto на Токио нападает чудовище, состоящее из несъеденных продуктов. Производитель приправ предлагает заменить покупку лишней еды добавлением своих специй.