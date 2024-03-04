Режиссер нового «Годзиллы» вдохновлялся своим котом при создании экранного монстра

Сегодня в 08:57
Фото: кадр из фильма «Годзилла: Минус один»/Toho Company

Режиссер фильма «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки срисовал легендарного монстра со своего кота. Японца ранее номинировали на «Оскар» за визуальные эффекты, поэтому за эту часть ленты он отвечал сам.

«Прямо перед съемками мы с женой завели пару кошек. Я их очень сильно люблю и, наверное, поэтому подсознательно прорисовывал эффекты так, чтобы монстр выглядел и вел себя более по-кошачьи», — рассказал Ямадзаки изданию The Wrap.

Схожесть с домашними кошками заметила и жена постановщика, когда смотрела «Минус один». «Она не видит Годзиллу в некоторых сценах. Она смотрит на него и говорит: „О, это наш кот!“ Она может это определить по движениям Годзиллы», — поделился Ямадзаки.

«Годзилла: Минус один» стал первым японским фильмом, номинированным на «Оскар» за визуальные эффекты, и первым фильмом о Годзилле, когда‑либо номинированным на премию. До Ямадзаки животным миром вдохновлялись Джордж Лукас при создании Чубакки из «Звездных войн» (его собака — аляскинский маламут — стала вдохновением) и актер Энди Серкис в образе Голлума из «Властелина Колец» (его кот Дизз).

«Минус один» — 37-я часть многолетней франшизы — расскажет о вторжении Годзиллы в опустошенную Второй мировой Японию. Разрушительная сила, исходящая от монстра, ставит под вопрос само существование страны. Первой реакцией критиков стал абсолютный восторг.

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