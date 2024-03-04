Режиссер нового «Годзиллы» вдохновлялся своим котом при создании экранного монстра

Схожесть с домашними кошками заметила и жена постановщика, когда смотрела «Минус один». «Она не видит Годзиллу в некоторых сценах. Она смотрит на него и говорит: „О, это наш кот!“ Она может это определить по движениям Годзиллы», — поделился Ямадзаки.