Организатор провальной выставки о Вилли Вонке сказал, что его жизнь разрушена после шумихи

«Моя жизнь изменилась. Моя жизнь разрушена. Я надеялся, что событие принесет радость и счастье. Я хотел, чтобы люди испытали счастье», — поделился он. На вырученные деньги от продажи билетов мужчина хотел провести свою свадьбу, которую в итоге пришлось отменить.