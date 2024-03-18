Организатор провальной выставки о Вилли Вонке сказал, что его жизнь разрушена после шумихи

Организатор выставки в Глазго, посвященной Вилли Вонке, Билли Коулл рассказал, как реакция в соцсетях «разрушила ему жизнь». Мероприятие высмеяли из‑за дешевых декораций и костюмов аниматоров, из‑за которых посетители вместе с полицией потребовали свои деньги назад.
16 марта в телеэфир вышел документальный фильм «Вонка: скандал, который потряс Британию», где рассказывается о провальной выставке. В нем Коулл прокомментировал резонанс вокруг него.
«Моя жизнь изменилась. Моя жизнь разрушена. Я надеялся, что событие принесет радость и счастье. Я хотел, чтобы люди испытали счастье», — поделился он. На вырученные деньги от продажи билетов мужчина хотел провести свою свадьбу, которую в итоге пришлось отменить.
Коулл получил сотни сообщений в соцсетях, какой он ужасный отец, его сравнивали со злодеем и дьяволом и призывали покончить с собой.
Ранее одна из участниц выставки в роли умпа-лумпы рассказала, что ей не заплатили обещанные 500 фунтов за работу. Актер, исполнявший там роль Вилли Вонки, раскритиковал врученный ему сценарий: «15 страниц сгенерированной ИИ тарабарщины, эти безумные вещи я произносил в своем монологе».
Иммерсивная выставка по миру Вилли Вонки и его шоколадной фабрики открылась в Глазго в конце февраля. Раздосадованные посетители назвали ее посмешищем в полупустом складе.
Шотландская кинокомпания вызвалась адаптировать на экране нашумевшую выставку. Хоррор посвятят иллюстратору и его жене, горюющим по смерти сына Чарли, и неизведанному злу, которое предстанет в образе пугающего аниматора.