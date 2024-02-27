Ожидание vs реальность: в Шотландии выставка о Вилли Вонке обернулась полным провалом

В шотландском Глазго организаторам пришлось закрыть иммерсивную выставку, посвященную Вилли Вонке. Посетители назвали праздник «абсолютным безобразием», пожаловались на то, что мероприятие довело детей до слез, и вызвали полицию, чтобы потребовать деньги назад. Об этом пишет Sky News.
Устроители выставки в рекламе обещали гостям «шоколадную фантазию, какой еще никогда не было», где «мечты становятся реальностью», и путешествие, наполненное чудесными творениями и чарующими сюрпризами». На сайте они обещали заколдованный сад с «гигантскими сладостями, яркими цветами, загадочными скульптурами и волшебными сюрпризами», «сумеречный туннель» и «лабораторию воображения», где «границы между реальностью и фантазией гармонично сливаются».
Кроме того, зрителям хотели показать живые выступления «очаровательных персонажей, исполняющих оригинальные и увлекательные мелодии».
Еще в соцсетях организации можно найти изображения, которые представляют шоу о владельце шоколадной фабрики как мир с конфетными домиками и деревьями, а также огромными леденцами на палочках-столбах.
Вход на мероприятие стоил 35 фунтов (около 4000 рублей), оно должно было начаться с утра в субботу и продлиться всю следующую неделю.
Реальность оказалась совсем не похожа на сказку. Например, житель Данди Стюарт Синклер и трое его детей потратили два часа в поездке на выставку и оказались среди сотен зрителей, пожелавших вернуть деньги за билет.
Внутри посетителей ждал полупустой склад с кафетерием, батутным замком, скудными декорациями и плакатами на стенах.
«В промоописании все звучало фантастически. Все оказалось далеко не так. Это абсолютное безобразие. Я никогда не видел ничего подобного, но определенно какой‑то опыт я получил», — сказал Синклер журналистам.
«Моя маленькая дочка была немного разочарована, потому что она с нетерпением ждала этого праздника, ведь ей всего четыре года. А мальчики просто посмеялись над этим, потому что все было настолько плохо», — передает он реакцию детей.
В соцсетях зрители называют декорации простыми, задники — дешевыми, а всю выставку — посмешищем.
«О, и отличная идея — пригласить человека в страшном костюме, чтобы он вышел и напугал всех детей. Они все плакали — это было ужасно, шокирующе и неловко, если честно», — написал один из родителей.
«Продали мечту и доставили кошмар», — резюмировал другой.
Уже вечером в среду организаторы сообщили о закрытии выставки. «Сегодняшний день был очень напряженным и разочаровал очень многих, мы искренне сожалеем из‑за этого», — написали они в своей группе.
«К сожалению, в последнюю минуту нас подвели сразу по нескольким пунктам нашего мероприятия. Мы изо всех сил старались провести праздник, а теперь понимаем, что, вероятно, нам следовало отменить мероприятие», — добавили их представители.
«Мы приносим свои извинения за случившееся и полностью вернем деньги каждому, кто купил билеты», — заканчивается пост.
В компании журналистам сказали, что планировали сказочное мероприятие, но «оно просто не сложилось».