Шотландская кинокомпания снимет фильм по мотивам провальной выставки о Вилли Вонке в Глазго

Шотландская компания Kaledonia Pictures вызвалась адаптировать на экране провальную выставку о Вилли Вонке в Глазго, сообщает Bloody Disgusting. Фильм обещают выпустить в конце этого года.
Лента, получившая название «The Unknown» («Неизвестное»), будет хоррором. В центре сюжета окажутся известный иллюстратор и его жена, которых преследует трагическая смерть их сына Чарли.
«Отчаявшись найти спасение от своего горя, пара отправляется в отдаленное Шотландское нагорье, где их ждет непостижимое зло», — поделились продюсеры. Это самое зло предстанет в образе аниматора в маске, который вылезал из‑за зеркала и пугал посетителей недавней выставки.
«Отличная идея — пригласить человека в страшном костюме, чтобы он вышел и напугал всех детей. Они все плакали — это было ужасно, шокирующе и неловко, если честно», — написал один из родителей о том самом аниматоре.
«Мы живем всего в нескольких милях от места выставки, поэтому совершенно сюрреалистично видеть Глазго в соцсетях по всему миру», — рассказали продюсеры. Для них мероприятие послужило источником вдохновения.
Иммерсивная выставка по миру Вилли Вонки и его шоколадной фабрики в Глазго открылась в конце февраля. Раздосадованные посетители назвали ее посмешищем и вместе с полицией потребовали вернуть деньги за вход. Детям и их родителям обещали «шоколадную фантазию, какой еще никогда не было», но получили лишь полупустой склад со скучающим химиком и дешевыми декорациями.