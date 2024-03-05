Шотландская кинокомпания снимет фильм по мотивам провальной выставки о Вилли Вонке в Глазго

Иммерсивная выставка по миру Вилли Вонки и его шоколадной фабрики в Глазго открылась в конце февраля. Раздосадованные посетители назвали ее посмешищем и вместе с полицией потребовали вернуть деньги за вход. Детям и их родителям обещали «шоколадную фантазию, какой еще никогда не было», но получили лишь полупустой склад со скучающим химиком и дешевыми декорациями.