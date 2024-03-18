В Великобритании создали корм для кошек с выращенным в лаборатории мясом курицы

В Великобритании специалисты местного стартапа Meatly разработали первые в мире консервы для кошек, в которых используется выращенное в лаборатории мясо. Об этом сообщает Daily Mail.
В компании заявили, что мясо выращивается с помощью клеток из куриных яиц, которые культивируются в лаборатории. Клетки выращиваются в контейнере, где контролируется температура и кислотность. Meatly сравнивает этом процесс с приготовлением йогурта или пива.
«В нашем мясе нет нежелательных химических веществ, бактерий или других неприятностей. Это просто курица в чистом виде, что делает ее здоровым и питательным источником белка и питательных веществ для домашних животных», — говорится в заявлении компании.
Новый корм для кошек еще не получил разрешения регулирующих органов. Однако Meatly уже заявил о своих планах продавать продукцию в магазинах Pets at Home. Стоимость одной банки составит 1 фунт стерлингов (около 117 рублей).