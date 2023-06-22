Минсельхоз США впервые разрешил продавать выращенное в лаборатории мясо

Министерство сельского хозяйства США разрешило стартапам Upside Foods и Good Meat продавать мясо, выращенное в лаборатории из клеток куриц. Об этом сообщает The Seattle Times.
По словам соучредителя Eat Just (управляет Good Meat) Джоша Тетрика, основная цель создания такого мяса — сокращение затрат природных ресурсов и отказ от выращивания животных на убой. Кроме того, это мясо, а не растительные заменители.
На одобрение инициативы всеми федеральными инспекциями США ушло семь месяцев, после того как мясо признали безопасным для употребления в пищу. Но завершение этого процесса не означает, что мясо Upside Foods и Good Meat в ближайшее время появится на полках магазинов.
Курица, которая выращивается в лабораториях, намного дороже традиционного мяса, поэтому не может быть произведена в таких же больших масштабах. Сперва она появится в некоторых блюдах ресторанов — Upside Foods можно будет попробовать в Bar Crenn в Сан-Франциско, а Good Meat — в ресторанах Хосе Андреса в Вашингтоне.
Upside Foods и Good Meat производят мясо, помещая клетки животных в биореакторы, где благодаря сахарам, солям, аминокислотам, витаминам и минералам образуется жировая и мышечная ткань.
Всего в мире уже работают порядка 150 компаний, которые заняты разработками в сфере мяса «из пробирки». Общий объем инвестиций в них, по данным специализирующейся на этом сегменте организации The Good Food Institute, составляет несколько миллиардов долларов.