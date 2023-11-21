Би-би-си обнаружила интервью 2003 года, в котором Бэнкси впервые назвал свое настоящее имя

Оригинальная запись была отредактирована для передачи на радио Би-би-си, а затем использована в серии подкастов «The Banksy Story», которая вышла в июле этого года. По словам Ренча, после этого он вдохновился идеей пересмотреть полную оригинальную запись и обнаружил еще много скрытой информации о художнике, которая так и не была использована.