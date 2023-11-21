Би-би-си обнаружила интервью 2003 года, в котором Бэнкси впервые назвал свое настоящее имя

Би-би-си сообщила, что ей удалось обнаружить утерянное интервью 2003 года с уличным художником Бэнкси, которое взял бывший корреспондент издания Найджел Ренч.
Оригинальная запись была отредактирована для передачи на радио Би-би-си, а затем использована в серии подкастов «The Banksy Story», которая вышла в июле этого года. По словам Ренча, после этого он вдохновился идеей пересмотреть полную оригинальную запись и обнаружил еще много скрытой информации о художнике, которая так и не была использована.
На аудиозаписи знаменитый художник из Бристоля, который десятилетиями сохранял анонимность, беседовал с Ренчем во время монтажа выставки 2003 года «Turf War» для программы Radio 4.
В разговоре с корреспондентом Бэнкси впервые подтвердил свое имя. Ренч спросил, может ли он использовать настоящее имя художника в интервью, сославшись на то, что The Independent уже использовала его, попросив художника подтвердить, действительно ли его зовут Роберт Бэнкс. «Робби», — ответил художник.
Личность Бэнкси уже много лет интригует мир искусства. Художник редко дает интервью, чем еще больше вызывает интерес. В одном из ранних интервью, данном в 2003 году газете The Guardian, художник описывался как «белый, неряшливый мужчина в повседневной одежде — джинсы, футболка, серебряный зуб, серебряная цепочка и серебряная серьга. Он похож на нечто среднее между Джимми Нейлом и Майком Скиннером из группы Streets».
За последние 20 лет в Бэнкси опознавали разных людей. В их числе Роберт Дель Ная — основатель трип-хоп-группы Massive Attack. Также в качестве истинной личности художника называли основателя группы Gorillaz и комикса «Tank Girl» Джейми Хьюлетт.