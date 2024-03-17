«Мы так тепло общались, будто влюбленные»: Джереми Реннер о поддержке Роберта Дауни в реанимации

Джереми Реннер поблагодарил Роберта Дауни-младшего за огромную поддержку во время пребывания в реанимации. Об общении с коллегой по «Мстителям» актер рассказал в профайле Дауни-младшего в журнале People.
Реннер оказался в больнице в январе 2023 года после того, как на него наехала снегоуборочная машина. Артист получил травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата, а также потерял много крови.
Сейчас он говорит, что Дауни часто звонил ему в палату по FaceTime и общение с ним оказалось очень теплым и придающим сил. «Мы так хорошо общались, будто влюбленные», — шутит Реннер.
Актер делится, что в тот момент страдал от невообразимой боли, а Дауни постоянно был рядом с ним и отвлекал от страданий остроумными шутками.
«Он сказал: „Чувак, самое главное, чтобы ты хорошо выглядел. Не важно, как ты себя чувствуешь, главное, чтобы ты хорошо выглядел“», — передает их беседу Реннер.
Дауни и его жена Сьюзан оказались большими поклонниками «Мэра Кингстауна», в котором Реннер играет главную роль, так что исполнитель роли Тони Старка настойчиво советовал другу поскорее выписаться из больницы и вернуться на съемочную площадку.
«Он говорил: „Тебе нужно вернуться к съемкам ‚Мэра‘, мы же должны увидеть, чем все кончится“. Он умеет быть очень добродушным», — смеется Реннер.