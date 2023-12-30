Джереми Реннер возвращается к работе над сериалом «Мэр Кингстауна» после травмы

Джереми Реннер вернется к съемкам сериала «Мэр Кингстауна» в начале 2024 года, спустя год после того, как он попал под свою снегоуборочную машину.
Актер репостнул в свои сторис пост Эммы Лэйрд с подписью: «Это происходит. Возвращаюсь к своему любимому парню на следующей неделе».
Ранее стало известно, что «Мэр Кингстауна» начнет производство третьего сезона в январе. Проект рассказывает о самой влиятельной семье МакЛаски в Кингстауне, где главной процветающей областью является тюремный бизнес.
Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступают Тейлор Шеридан и Хью Диллон, которые вместе работали над сериалом «Йеллоустоун».
2 января этого года Реннер во время очистки снега возле дома, когда в ряде городов США прошел сильнейший снежный шторм, попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу.
В полиции заявили, что Реннер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз. Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей.