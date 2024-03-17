Организаторы крупнейшего публичного показа «Евровидения» в Лондоне бойкотируют конкурс из‑за Израиля

Крупнейшая в Лондоне площадка, которая показывает «Евровидение» ежегодно, Rio Cinema и организатор Eurovision Party London отменили мероприятие. Решение принято из‑за участия конкурсанта из Израиля.
«Мы твердо верим, что песенный конкурс „Евровидение“ способен объединить людей по всему миру, и когда его основные ценности инклюзивности, равенства и универсальности будут поддержаны, он может стать настоящей силой добра», — заявили организаторы. Пока что, по их мнению, эти ценности не работают.
Это случилось после того, как 400 знаменитостей и представителей индустрии подписали открытое письмо в поддержку участия Израиля на «Евровидении». Конкурс пройдет 9, 11 и 13 мая в Швеции.
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