Организаторы крупнейшего публичного показа «Евровидения» в Лондоне бойкотируют конкурс из‑за Израиля

«Мы твердо верим, что песенный конкурс „Евровидение“ способен объединить людей по всему миру, и когда его основные ценности инклюзивности, равенства и универсальности будут поддержаны, он может стать настоящей силой добра», — заявили организаторы. Пока что, по их мнению, эти ценности не работают.