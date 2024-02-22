Песню, с которой Израиль выступит на «Евровидении», проверяют из‑за предполагаемого упоминания ХАМАС

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» «тщательно изучают» текст песни представителя Израиля из‑за предполагаемого упоминания атаки ХАМАС 7 октября. Европейский вещательный союз (EBU) называет конкурс аполитичным и грозит дисквалификацией за нарушение правила.

По данным Israel Hayom, в песне исполнительницы Эден Голан под названием «October Rain» («Октябрьский дождь») есть строки «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них». Также там упоминаются «цветы», которыми, как пишет газета, военные называют погибших.

Ранее Голан участвовала в российской версии шоу «Голос», выступив в детском формате. Она спела «Love On The Brain», из жюри к ней повернулись Баста и Пелагея. Также певица участвовала в «Детской Новой волне» и «Рождественской песенке года».