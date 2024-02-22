Песню, с которой Израиль выступит на «Евровидении», проверяют из‑за предполагаемого упоминания ХАМАС

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» «тщательно изучают» текст песни представителя Израиля из‑за предполагаемого упоминания атаки ХАМАС 7 октября. Европейский вещательный союз (EBU) называет конкурс аполитичным и грозит дисквалификацией за нарушение правила.
По данным Israel Hayom, в песне исполнительницы Эден Голан под названием «October Rain» («Октябрьский дождь») есть строки «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них». Также там упоминаются «цветы», которыми, как пишет газета, военные называют погибших.
Ранее Голан участвовала в российской версии шоу «Голос», выступив в детском формате. Она спела «Love On The Brain», из жюри к ней повернулись Баста и Пелагея. Также певица участвовала в «Детской Новой волне» и «Рождественской песенке года».
«Если песня по какой‑либо причине считается неприемлемой, вещателям предоставляется возможность выставить новую песню или новый текст в соответствии с правилами конкурса», — заявили в EBU. Тем временем национальная телекомпания Израиля Kan, которая продвигает «October Rain», подтвердила подлинность текста песни.
«Песня Израиля, которую исполнит Эден Голан, — это трогательная песня, которая выражает чувства народа и страны в наши дни и не носит политического характера», — заявил министр культуры страны Мики Зохар. По его мнению, было бы «скандально» дисквалифицировать песню, которая, по он сказал, не носит политического характера.
Ранее организаторов «Евровидения», которое состоится в мае в Швеции, призывали отстранить Израиль от участия в конкурсе. Однако EBU решил, что представитель страны может выступить на шоу.