Израиль выберет другую песню для участия в «Евровидении». Первые отклонили из‑за политизированности

Израильская корпорация телерадиовещания Kan заменит песни «October Rain» и «Dance Forever», с которыми собиралась выступить на «Евровидении», сообщается на ее сайте. Их отклонили организаторы песенного конкурса из‑за политизированности.
Поначалу Kan сопротивлялся решению Европейского союза вещателей (EBU), но президент страны Ицхак Герцог решил выполнить требования ради участия в «Евровидении», чтобы «те, кто нас ненавидит, пытается вытолкнуть нас и бойкотировать Израиль на каждом этапе», не добились своего.
10 марта Kan представит песню под названием «Hurricane» — в ней останется мелодия «October Rain», но текст изменится.
EBU обнаружил в строчках «October Rain», которая заняла первое место в национальном отборе на «Евровидение», отсылку к вторжению ХАМАС 7 октября 2023-го. Организаторы конкурса обратили внимание на строчки «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них». Песню исполняет Эден Голан.
«Евровидение» пройдет с 7 по 11 мая в шведском Мальме.