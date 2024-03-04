Израиль выберет другую песню для участия в «Евровидении». Первые отклонили из‑за политизированности

EBU обнаружил в строчках «October Rain», которая заняла первое место в национальном отборе на «Евровидение», отсылку к вторжению ХАМАС 7 октября 2023-го. Организаторы конкурса обратили внимание на строчки «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них». Песню исполняет Эден Голан.