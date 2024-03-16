Фонду по борьбе с абортами запретили бесплатно раздавать контрацепцию на концертах Оливии Родриго

Организации по борьбе с абортами, принимавшей участие в туре Оливии Родриго «Guts», запретили бесплатно раздавать зрителям презервативы и таблетки для экстренной контрацепции. Решение приняли из‑за присутствия детей на концертах, передает Variety.
По данным трех источников в местных фондах, решение приняла команда Родриго, о чем сообщила Национальная сеть фондов по борьбе с абортами. Ранее она в партнерстве с поп-звездой установила киоски возле мест выступлений во время турне по Северной Америке.
Как и раздача контрацепции на концертах, отмена инициативы вызвала негативную реакцию. Фонды обвиняли в беспорядочной раздаче материалов, но они это отрицают: «Никакого [беспорядочного] хватания на наших глазах на этом мероприятии не происходило. Было совершенно нормально наблюдать, как ребенок с любопытством подходит к своему родителю и просит объяснить ему, что находится на столе и почему мы здесь. <…> Мы не позволяем детям подходить и хватать со стола вещи, которые не предназначены для них».
Акция в последний раз прошла в штате Миссури, где с 2022 года запрещены практически все аборты после отмены закона «Роу против Уэйда». Любой желающий мог получить две таблетки экстренной контрацепции, презервативы, а также информацию о поиске и финансировании услуг по прерыванию беременности в США и номер телефона, по которому можно обратиться за помощью. Ранее Родриго основала фонд «The Fund 4 Good» по защите репродуктивных прав.