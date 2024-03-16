Фонду по борьбе с абортами запретили бесплатно раздавать контрацепцию на концертах Оливии Родриго

Как и раздача контрацепции на концертах, отмена инициативы вызвала негативную реакцию. Фонды обвиняли в беспорядочной раздаче материалов, но они это отрицают: «Никакого [беспорядочного] хватания на наших глазах на этом мероприятии не происходило. Было совершенно нормально наблюдать, как ребенок с любопытством подходит к своему родителю и просит объяснить ему, что находится на столе и почему мы здесь. <…> Мы не позволяем детям подходить и хватать со стола вещи, которые не предназначены для них».