«Люди сами должны решать свою судьбу»: лозунги Марша женщин в честь 50-летия дела Роу против Уэйда

22 января в 46 штатах США тысячи людей вышли на Марш женщин в честь 50-летия решения американского Верховного суда по делу Роу против Уэйда. В этот день в 1973 году в стране право на аборт стало конституционным.
В этот раз участники марша не только отдали дань уважения историческому событию, но и выступили в роли протестующих. Дело в том, что 24 июня 2022 года Верховный суд США отменил постановление 1973-го и позволил каждому американскому штату самостоятельно решать — разрешать, запрещать или ограничивать право на аборт на своей территории. С момента принятия решения 24 июня аборты были запрещены или жестко ограничены в 14 штатах.
Газета The Guardian собрала самые яркие лозунги, комментарии и цитаты участников марша в разных городах, их высказывания в сети. Делимся самыми важными из них.
«Спустя пятьдесят лет после дела Роу против Уэйда радикальное правое движение захватило наши суды и отменило федеральную защиту абортов», — заявила Рейчел Кармона, исполнительный директор организации Women’s March («Марш женщин»), которая стоит за демонстрациями.
Она добавила, что в скором времени все узнают, что «подавляющее большинство американцев во всех штатах поддерживает право на аборт, и женщины будут бороться за защиту наших прав и нашей жизни».
В Вашингтоне активисты шли от площади Фридом-Плаза до Белого дома. Один из самых громких лозунгов был замечен у центра общественной защиты Harriet’s Wildest Dreams, представители которого выкрикивали: «Не церковь и не государство, а люди должны решать свою судьбу».
Демонстранты, заполонившие улицы в центре Вашингтона, держали в руках баннеры с надписями, в том числе: «Больше женщин умирает от женоненавистничества, чем от абортов».
18-летняя активистка Рейвен Идальго, для которой этот марш стал первым в жизни, сказала: «Я здесь, потому что несправедливые мужчины отнимают наши права на наши собственные тела».
68-летняя медсестра Саския Лоддер держала плакат с надписью «Я выхожу на марши уже 50 лет, чтобы не допустить влияния политики и религии на женское здравоохранение». Она рассказала, что была опустошена в день отмены федерального права на аборт: «Ни один мужчина в костюме или черном халате не должен принимать эти глубоко личные решения от лица женщины».
В Мэдисоне, штат Висконсин, демонстранты скандировали: «Мое тело, моя душа, моя жизнь, мой выбор» и «Аборт — это забота о здоровье».
Висконсин стал одним из штатов, где после отмены конституционного права на аборт ввели практически полный запрет на прерывание беременности. Организаторы Марша женщин решили, что он должен пройти в том числе в Висконсине, поскольку в скором времени состоятся выборы в Верховный суд штата.
«Предстоящие выборы в Верховный суд в Висконсине этой весной определят баланс сил [в суде штата] и будущее права на аборт в штате», — сказали в Women’s March.
В организации добавили, что ведут свою борьбу во всех штатах — от Висконсина до Небраски, Джорджии, Аризоны и Техаса. «Женщины и наши союзники защищают право на аборт там, где они живут и работают над включением необходимых мер в избирательный бюллетень для восстановления прав на аборт в местах, где политики ставят свои амбиции выше воли народа».