«Люди сами должны решать свою судьбу»: лозунги Марша женщин в честь 50-летия дела Роу против Уэйда

В организации добавили, что ведут свою борьбу во всех штатах — от Висконсина до Небраски, Джорджии, Аризоны и Техаса. «Женщины и наши союзники защищают право на аборт там, где они живут и работают над включением необходимых мер в избирательный бюллетень для восстановления прав на аборт в местах, где политики ставят свои амбиции выше воли народа».