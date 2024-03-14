Оливия Родриго раздала на своем концерте презервативы и таблетки для экстренной контрацепции

Оливия Родриго раздала набор контрацептивов на концерте в Миссури во время своего мирового турне «Guts». С 2022 года в этом штате запрещены практически все аборты после отмены закона «Роу против Уэйда».
В набор входят две таблетки экстренной контрацепции, презервативы, а также информация о поиске и финансировании услуг по прерыванию беременности в США и номер телефона, по которому можно обратиться за помощью. «Финансировать аборты? Хорошая идея, правда?» — заявила Родриго.
Часть доходов Родриго от тура будет направлена в Национальную сеть фондов по борьбе с абортами. Это происходит в рамках инициативы певицы «The Fund 4 Good» по защите репродуктивных прав.
Фонд напрямую поддерживает общественные некоммерческие организации, которые занимаются такими вопросами, как образование девочек, поддержка репродуктивных прав и предотвращение гендерного насилия.