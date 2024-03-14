Оливия Родриго раздала на своем концерте презервативы и таблетки для экстренной контрацепции

Сегодня в 10:11
Фото: Disney Branded Television

Оливия Родриго раздала набор контрацептивов на концерте в Миссури во время своего мирового турне «Guts». С 2022 года в этом штате запрещены практически все аборты после отмены закона «Роу против Уэйда».

В набор входят две таблетки экстренной контрацепции, презервативы, а также информация о поиске и финансировании услуг по прерыванию беременности в США и номер телефона, по которому можно обратиться за помощью. «Финансировать аборты? Хорошая идея, правда?» — заявила Родриго.

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Часть доходов Родриго от тура будет направлена в Национальную сеть фондов по борьбе с абортами. Это происходит в рамках инициативы певицы «The Fund 4 Good» по защите репродуктивных прав.

Фонд напрямую поддерживает общественные некоммерческие организации, которые занимаются такими вопросами, как образование девочек, поддержка репродуктивных прав и предотвращение гендерного насилия.

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