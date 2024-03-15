Минюст исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов

Минюст исключил блогера Николая Соболева и бывшего главреда «Орловских новостей» Дениса Константинова из реестра иноагентов «в связи с утратой признаков иностранного агента». Об этом стало известно из публикации на сайте ведомства.
Одновременно с этим реестр пополнили новые имена. В перечень включили востоковеда Марианну Беленькую, новосибирскоо депутата Светлану Каверзину, экс-полицейского Олега Кашинцева, режиссера Романа Либерова, экономиста Игоря Липсица, актера Семена Трескунова и журналиста Кирилла Ишутина.
Причинами для включения в число иноагентов стали
— участие в качестве интервьюера и респондента на информплощадках иноагентов и иностранных СМИ (Беленькая),
— распространение недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях (Беленькая, Каверзина, Кашинцев, Липсиц, Трескунов, Ишутин),
— участие в создании и распространении материалов иноагентов (Беленькая, Каверзина, Кашинцев, Либеров, Липсиц, Трескунов, Ишутин),
— выступление против военной операции на Украине (Каверзина, Кашинцев, Либеров, Трескунов),
— формирование негативного образа ВС РФ (Каверзина, Либеров),
— участие в деятельности общественно-политического объединения вместе с лицом-иноагентом (Каверзина),
— распространение недостоверных сведений, направленных на формировании негативного образа России (Либеров),
— призывы к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении России и передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений (Липсиц)
— негативные высказывания в отношении граждан России (Трескунов)
— сотрудничество с интернет-источником, не зарегистрированным как СМИ и включенным в реестр иноагентов (Трескунов)
— участие на территории зарубежных стран в публичных протестных мероприятиях против властей России (Ишутин)
— публикация сообщений и материалов созданных нежелательной на территории России организацией (Ишутин)
Николай Соболев был признан иностранным агентом в начале февраля 2023 года из‑за высказываний «против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине», а также за поддержку Украины и распространение материалов, созданных иноагентами. В марте 2024 года он заявил о приостановке работы своего ютуб-канала из‑за принятия закона о запрете рекламы у иноагентов.
Денис Константинов попал в реестр Минюста еще раньше, в мае 2022 года.