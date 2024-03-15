Минюст исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов

Причинами для включения в число иноагентов стали

— участие в качестве интервьюера и респондента на информплощадках иноагентов и иностранных СМИ (Беленькая),

— распространение недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях (Беленькая, Каверзина, Кашинцев, Липсиц, Трескунов, Ишутин),

— участие в создании и распространении материалов иноагентов (Беленькая, Каверзина, Кашинцев, Либеров, Липсиц, Трескунов, Ишутин),

— выступление против военной операции на Украине (Каверзина, Кашинцев, Либеров, Трескунов),

— формирование негативного образа ВС РФ (Каверзина, Либеров),

— участие в деятельности общественно-политического объединения вместе с лицом-иноагентом (Каверзина),

— распространение недостоверных сведений, направленных на формировании негативного образа России (Либеров),

— призывы к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении России и передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений (Липсиц)

— негативные высказывания в отношении граждан России (Трескунов)

— сотрудничество с интернет-источником, не зарегистрированным как СМИ и включенным в реестр иноагентов (Трескунов)

— участие на территории зарубежных стран в публичных протестных мероприятиях против властей России (Ишутин)

— публикация сообщений и материалов созданных нежелательной на территории России организацией (Ишутин)