Минюст признал иноагентом блогера Николая Соболева и авторов «Лета в пионерском галстуке»

Минюст России дополнил реестр иностранных агентов. В него включили блогера Николая Соболева и еще четырех человек, сообщило ведомства.
Соболева признали иноагентом за высказывания «против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине», а также поддержку Украины и распространение материалов, созданных иноагентами.
Соболев отметил в своем телеграм-канале, что испытывает шок. «Я остаюсь в России и планирую продолжать здесь свою деятельность, поэтому я не рад признанию себя иностранным агентом и буду подавать апелляцию», — заявил блогер.
Помимо Соболева, в реестр добавили политолога и координатора движения «Свободная Ингрия» Павла Мезерина, журналиста и ведущего проекта «Популярная политика»* Александра Макашенца, авторов книги «Лето в пионерском галстуке» Елену Прокашеву и Екатерину Дудко.
Мезерин, по словам Минюста, «участвовал в иностранных публичных мероприятиях», выступал экспертом «на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами» и «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» России.
Макашенец же высказывался против СВО, распространял созданные иноагентами материалы и «негативную информацию о деятельности» Минобороны, «продвигал санкционные списки в отношении граждан Российской Федерации».
Дудко и Прокашева попали в перечень из‑за распространение материалов иноагентов, «поддержку от иностранных источников» и пропаганду ЛГБТ-отношений.
*Ютьюб-канал «Популярная политика» создали участники «Фонда борьбы с коррупцией» — организации, которая признана в России экстремистской и ликвидирована. Ее деятельность на территории страны запрещена.