Николай Соболев* приостановил работу ютуб-канала из‑за запрета рекламы у иноагентов

Сегодня, 11 марта, Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы для иноагентов. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев отмечал, что за размещение рекламы будут наказывать, как и за другие нарушения законов об иностранных агентах. Эти законы предусматривают как штрафы (до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. для юридических лиц), так и сроки до двух лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает при двух административных делах в течение года.