Николай Соболев* приостановил работу ютуб-канала из‑за запрета рекламы у иноагентов

Блогер Николай Соболев* принял решение приостановить работу своего ютуб-канала из‑за принятия закона о запрете рекламы у иноагентов. Об этом он сообщил в своем новом ролике.
«Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, но новый законопроект запретит даже цитирование: я не смогу покупать рекламу для себя и не смогу нигде появляться. Это многое меняет, и дело тут даже не в деньгах», — сказал Соболев.
Ранее Алексей Пивоваров* сообщил о значительном сокращении команды «Редакции» из‑за запрета рекламы у иноагентов.
Он также принял решение передать редакторам новостной телеграм-канал «Редакции». Они получат юридические права и полное управление аккаунтом. Себе же журналист оставит личный канал и продолжит вести его сам.
Сегодня, 11 марта, Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы для иноагентов. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев отмечал, что за размещение рекламы будут наказывать, как и за другие нарушения законов об иностранных агентах. Эти законы предусматривают как штрафы (до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. для юридических лиц), так и сроки до двух лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает при двух административных делах в течение года.
* Николай Соболев и Алексей Пивоваров внесены Минюстом в реестр иноагентов.