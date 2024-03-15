Адвокаты Алека Болдуина заявили о грубых нарушениях обвинения и призвали закрыть дело против актера

Актер Алек Болдуин, которого повторно обвинили в непредумышленном убийстве операторки Галины Хатчинс, попросил суд прекратить процесс против него. Он заявил, что не нажимал на курок, а прокуроры «подтасовали факты» против него, передает Deadline.
«Обвинители от штата неоднократно нарушали профессиональные нормы и публично вовлекли Болдуина в настоящий кошмар, созданный их злоупотреблениями и ошибками, игнорируя тот факт, что над ним уже 2,5 года нависают серьезные обвинения», — говорится в ходатайстве об оставлении иска судом без рассмотрения, которое адвокаты актера направили в суд Нью-Мексико.
«Это грубое злоупотребление системой, насилие над невинным человеком, чьи права просто растоптали за время этого процесса», — заявил адвокат Люк Никас. «Обвинители скрыли существенные доказательства от присяжных. Поэтому мы считаем, что дело должно быть закрыто», — добавил он.
В конце января 2024-го Болдуина вновь обвинили в непредумышленном убийстве. Предыдущие обвинения сняли с Болдуина в конце апреля 2023 года за две недели до назначенного суда.
Прокуратура заявила о получении дополнительных фактов, которые позволяют вновь расследовать вероятную вину Болдуина в смерти Хатчинс. В случае обвинительного приговора Болдуину грозит до полутора лет тюрьмы.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Во время репетиции одной из сцен она получила смертельное огнестрельное ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.