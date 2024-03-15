Адвокаты Алека Болдуина заявили о грубых нарушениях обвинения и призвали закрыть дело против актера

«Обвинители от штата неоднократно нарушали профессиональные нормы и публично вовлекли Болдуина в настоящий кошмар, созданный их злоупотреблениями и ошибками, игнорируя тот факт, что над ним уже 2,5 года нависают серьезные обвинения», — говорится в ходатайстве об оставлении иска судом без рассмотрения, которое адвокаты актера направили в суд Нью-Мексико.