Гильдия актеров США выступила в поддержку Алека Болдуина, обвиняемого в непредумышленном убийстве

Гильдия киноактеров США и Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) опубликовали заявление, в котором высказались в поддержку Алека Болдуина. Актера обвиняют в непредумышленном убийстве после инцидента на съемках фильма «Ржавчина», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс.
«Работа актера заключается не в том, чтобы быть экспертом по огнестрельному или какому‑либо другому оружию. Обязанность артистов — выступать, от них не требуют и не ожидают экспертности в обращении с оружием или опыта его использования. В киноиндустрии эта ответственность возложена на квалифицированных специалистов, которые контролируют все взаимодействия с оружием на площадке», — написано в заявлении. По словам представителей организаций, обвинения против артиста основаны на ошибочной оценке актерских обязанностей.
В конце января 2024-го Болдуина вновь обвинили в непредумышленном убийстве. Предыдущие обвинения сняли с Болдуина в конце апреля 2023 года за две недели до назначенного суда.
Прокуратура заявила о получении «дополнительных фактов», которые позволяют вновь расследовать вероятную вину Болдуина в смерти Хатчинс. В случае обвинительного приговора Болдуину грозит до полутора лет тюрьмы.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Во время репетиции одной из сцен она получила смертельное огнестрельное ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.