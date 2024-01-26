Гильдия актеров США выступила в поддержку Алека Болдуина, обвиняемого в непредумышленном убийстве

«Работа актера заключается не в том, чтобы быть экспертом по огнестрельному или какому‑либо другому оружию. Обязанность артистов — выступать, от них не требуют и не ожидают экспертности в обращении с оружием или опыта его использования. В киноиндустрии эта ответственность возложена на квалифицированных специалистов, которые контролируют все взаимодействия с оружием на площадке», — написано в заявлении. По словам представителей организаций, обвинения против артиста основаны на ошибочной оценке актерских обязанностей.